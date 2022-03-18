Дороже и менее надежно: водителям в России страховые советуют не попадать в ДТП
Источник:Фейсбук Oleksiy Honcharuk
Война России против Украины с каждым днем создает новые проблемы для граждан государства-агрессора. Теперь очередь дошла до сектора страхования.
Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он отметил, что в России водителям рекомендуют не попадать сейчас в ДТП.
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Что со страховыми
Отмечается, что все из-за проблем с западными страховыми компаниями, ранее делившими с российскими риск. Они просто ушли с рынка страны-агрессора.
Теперь страхование в России будет значительно дороже и менее надежно, а это влияет на стоимость почти всего,
– говорится в сообщении.
Гончарук также добавил, что это еще одна важная системная проблема, которая только начала проявляться в России. В то же время подчеркнул, что это только начало.
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