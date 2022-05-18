Дорвались: оккупанты Донецкой области захватывают стратегические и финансовые предприятия

Боевики с Донбасса захватывают стратегические предприятия и финансовые учреждения на временно оккупированных территориях. Но есть проблема: у них не хватает кадров, потому что многих "мобилизовали".

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, боевики сразу берут под контроль важные объекты инфраструктуры и финансовые учреждения на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Они сразу хотят их присвоить: для этого боевики под председательством главаря Дениса Пушилина даже издали "указ" о "национализации стратегических предприятий". По сути они просто грабят все ценности и деньги, которую найдут в банковских сейфах и терминалах.

Существует колоссальная проблема с людьми

На важные для боевиков предприятия они отправляют "своих проверенных людей". Но ситуация получилась достаточно абсурдной: боевики "намобилизовали" столько мужчин, что у них банально не хватает кадров.

Особая трагикомедия произошла на так называемой "донецкой железной дороге". Местные руководители обратились к оккупационным администрациям с просьбой демобилизовать работников. Потому что некому ремонтировать и обслуживать железнодорожную инфраструктуру.

В Донецкой области боевики начали бросать в бойню буквально всех подряд: не только работников стратегических предприятий, но и студентов из высших учебных заведений; людей, у которых проблемы со здоровьем, а также инвалидов.

Дошло до того, что у них нет ресурсов, чтобы хранить "мобилизованную" заработную плату на основных работах. Поэтому у них забрали все надбавки и премии, и платят лишь "голую" ставку. А это значительно меньше их обычного заработка.

Несмотря на все, у "мобилизованных" в псевдореспубликах ситуация особенно критична, вероятно, они не думают о зарплате. Только недавно при штурме Марьинки боевики из ОРДЛО потеряли почти 1500 человек.

Многие российские оккупанты из разных группировок вообще отказываются воевать против украинской армии. По данным украинских разведчиков, уже несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка российской армии открыто заявили, что не хотят участвовать в войне. Они требуют, чтобы руководство вернуло их в места постоянной дислокации. Командиры же пытаются скрыть факты неповиновения.

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