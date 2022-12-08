Журналист Трегубов заявил, что Дорж Бату придумал свою биографию: писатель ответил

В первые дни декабря украинские книголюбы отвлеклись от отключения света на литературный скандал космического масштаба. Журналист Виктор Трегубов заявил, что известный писатель Дорж Бату придумал свою биографию.

Бату дебютировал в украинской литературе с романом "Франческа. Повелительница траекторий", сообщает 24 канал. Украинским книголюбам понравилась книга, в которой автор описывает свой космический опыт. Позже автор выпустил продолжение, которое читатели тоже встретили очень тепло.

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Также Бату написал дилогию "Моцарт 2.0" и "Коко 2.0". Легендарные личности вдруг оживают в современном Нью-Йорке и оказываются в водовороте увлекательных и иногда даже опасных приключений.

Биография Бату – не менее увлекательна, чем его романы

На сайте "Видавництва Старого Лева" говорится , что Бату родился и вырос в Бурятии. Там получил профессию историка-восточнозавца. Сначала переехал в Украину, а затем – в США. Работал журналистом и впоследствии нашел себя в авиакосмической отрасли. По данным издателя, должность Бату – специалист по траекториям космических аппаратов.

В интервью 2018 Бату активно рассказывает о работе в NASA. В частности, признается, что это – "обычная государственная контора, в которой работают люди, такие, как мы с вами, не боги и не полубоги".

На вопрос, как журналисту удалось так кардинально сменить сферу, Бату ответил, что сначала работал лаборантом. Но уже через три года перешел на инженерную должность финального инспектора.

Трегубов заявил, что Бату придумал свою биографию

С первых дней полномасштабного вторжения Бату активно заявил о своей проукраинской позиции и заявил, что не верит ни в каких "хороших русских" . О бурятах, воюющих на стороне оккупантов, Бату говорил так: "это люди, которые стоптали имя моего народа". Кроме того, писатель рассказал, что считает Украину своей родиной и ему больно, что "эти с*ки сделали со страной". Также Бату делился успехами борьбы на дипломатическом фронте в США и собирал деньги на ВСУ.

Между тем Трегубов заявил: большинство того, что украинцы знают о Бату – лишь вымысел. А его биография – на самом деле мистификация. Журналист отметил, что Бату никогда не работал в NASA. А все вроде бы реальное основание для романов о Франческе создало воображение автора.

К счастью, у меня уже была возможность проверить в НАСА через компетентного знакомого. Проверка заняла несколько месяцев. Как оказалось, Андрей (Дорж Бату – 24 канал) никогда не работал в NASA,

– заявил Трегубов.

Кроме того, он утверждает, что Бату никогда не работал в космической отрасли в целом, а также не был причастен к Нацгвардии США.

Бату объявил о продаже пена одного из героев

По словам Трегубова, триггером для разоблачения Бату стало его сообщение о "литературных артефактах". Автор решил продать пин одного из своих героев (полковника Вескотта) – серебряный Цветок Чертополоха.

Стартовая цена составила 5 тысяч гривен. Бату заявил, что все деньги от продаж направит на нужды ВСУ. Украинцы с радостью присоединились к аукциону.

Как отреагировал Бату

Трегубов подчеркнул: он не утверждает, что деньги от продажи пана не пошли на нужды воинов. Детали ему неизвестны.

Бату назвал пост Трегубова откровенным бредом. В то же время, он сделал больно родным автора.

"Я не являюсь госслужащим. Никогда им не был. Работал и работаю на условиях контракта на частные компании, выполняющие заказы государственных органов. Эти частные компании не разглашают информацию о своих штатных работниках", – заявил писатель.

Кроме того, Бату добавил, что никогда не выступал от имени ни одного учреждения и всегда подчеркивал: он транслирует только собственное мнение.

"Отчет за автомобили и средства я представлю отдельно – точно так, как мы отчитываемся за медикаменты. Я не буду продолжать обсуждение этой темы в соцсетях и перейду к консультациям о переносе обсуждения в юридическую плоскость", – подытожил автор.

Украинцы разделились на два лагеря. Одни книголюбы заявили, что не видят оснований подвергать сомнению биографию любимого автора и доверяют ему. Другие рассказывают, что и раньше отмечали "ошибки" и "белые нити" в историях Бату о его жизни.

Конкретные доказательства или документы, которые могут подтвердить или опровергнуть информацию, не предоставила ни одна из сторон.