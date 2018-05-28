Досадная ошибка: пропавший на Донбассе военный на самом деле не нашелся

До сих пор продолжаются поиски украинского военного, который исчез после короткого столкновения с пророссийскими боевиками под Павлополем на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на представителя пресс-центра штаба Операции Объединенных сил Виктора Шубеца.

"По состоянию на 8:00 мне из источников стало известно, что он нашелся, но вот по состоянию на 12:00 мне официально сообщили, что его до сих пор ищут. Произошла такая досадная ошибка", – сказал Шубец.

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Он добавил, что сейчас выясняет информацию и детали.

Напомним, вечером 27 мая в 36-й бригаде сообщили об исчезновении своего военнослужащего во время боя под Мариуполем. А 28 мая в штабе ООС сообщили, что пропавший военный нашелся, однако информация оказалась недостоверной.