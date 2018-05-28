Прикра помилка: зниклий на Донбасі військовий насправді не знайшовся

Досі тривають пошуки українського військового, який зник після короткого зіткнення з проросійськими бойовиками під Павлополем на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє "Громадське" із посиланням на представника прес-центру штабу Операції Об’єднаних сил Віктора Шубеца.

"Станом на 8:00 мені з джерел стало відомо, що він знайшовся, але от станом на 12:00 мені офіційно повідомили, що його досі шукають. Сталася така прикра помилка", – сказав Шубец.

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Він додав, що наразі з'ясовує інформацію та деталі.

Нагадаємо, увечері 27 травня у 36-ій бригаді сповістили про зникнення свого військовослужбовця під час бою під Маріуполем. А 28 травня у штабі ООС сповістили, що зниклий військовий знайшовся, проте інформація виявилася не достовірною.