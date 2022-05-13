Дошел черед до театров: в российском Иркутске вспыхнул масштабный пожар

В российском городе Иркутск 13 мая разгорелся масштабный пожар. Произошло это рядом со зданием театра юного зрителя.

Как пишут российские СМИ, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, передает 24 канала.

Важно Россия продолжает пылать: загорелся трубный завод, принадлежащий миллиардеру – жуткое видео

Предварительно огонь уже перекинулся на пристройку театра. Горит ли сам театр, пока сказать сложно. В то же время, телеграм-каналы пишут, что спасатели эвакуировали с места возгорания по меньшей мере 50 человек.

В России снова масштабный пожар: смотрите видео

Масштабные пожары в России

Заметим, что в последние несколько недель во многих регионах России возникали пожары. К примеру, более 200 построек горели в 16 населенных пунктах Красноярского края. Причем для тушения массовых пожаров необходима техника МЧС, которую неоднократно фиксировали на территории Украины.

По информации росСМИ, штурмовой ветер раздувает лесные пожары. Спасателей, которые могут справиться со стихийным бедствием, не хватает. Следовательно, местным властям приходится просить о помощи у соседних областей.

В стране-агрессоре апокалипсис

Кроме того, Россия страдает от стихийных бедствий. К этому списку можно отнести пожары, пылевые бури, а также штормовой ветер. Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что в России огонь охватил целый город – Называевск, расположенный в Омской области, в Сибири. Согласно сообщению Казанского, там сгорела целая улица, поскольку лесные пожары перекинулись на дома людей.

Казанский добавил, что в России ничего не меняется – для них важнее уничтожать другую страну, чем навести порядок в своей. Мол, для чего делать что-то для спасения сибирских лесов и граждан своего государства, когда есть в разы более важная задача – менять.

В Омской области также свирепствует пылевая буря со штормовым ветром. Это привело к отмене рейсов самолетов. В области зафиксировали сваленные деревья. Кроме того, "колорита" ситуации добавляют пожары. Местный губернатор решил ввести в области режим чрезвычайных ситуаций.

Арестович потролил новые пожары в России: смотрите видео