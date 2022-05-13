Як пишуть російські ЗМІ, площа пожежі становить 800 квадратних метрів, передає 24 канал.

Важливо Росія продовжує палати: загорівся трубний завод, який належить мільярдеру – моторошне відео

Попередньо, вогонь вже перекинувся на прибудову до театру. Чи горить сам театр, поки що сказати важко. Водночас телеграм-канали пишуть, що рятувальники евакуювали з місця займання щонайменше 50 осіб.

У Росії знов масштабна пожежа: дивіться відео

Масштабні пожежі у Росії

Зауважимо, що останні кілька тижнів у багатьох регіонах Росії виникали пожежі. До прикладу, понад 200 будівель горіли у 16 населених пунктах Красноярського краю. Причому, аби загасити масові пожежі, необхідна техніка МНС, яку неодноразово фіксували на території України.

За інформацією росЗМІ, штурмовий вітер роздмухує лісові пожежі. Рятувальників, які можуть впоратися зі стихійним лихом, бракує. Відтак місцевій владі доводиться просити про допомогу у сусідніх областей.

У країні-агресорці апокаліпсис

Крім того, Росія потерпає від стихійних лих. До цього переліку можна віднести пожежі, пилові бурі, а також штормовий вітер. Український журналіст Денис Казанський повідомив, що у Росії вогонь охопив ціле місто – Називаєвськ, що розташоване в Омській області, у Сибіру. Згідно з дописом Казанського, там згоріла ціла вулиця, оскільки лісові пожежі перекинулися на будинки людей.

Казанський додав, що у Росії нічого не змінюється – для них важливіше нищити іншу країну, ніж навести лад у своїй. Мовляв, для чого робити щось для порятунку сибірських лісів та громадян своєї держави, коли є в рази важливіше завдання – змінювати.

В Омській області також лютує пилова буря зі штормовим вітром. Це призвело до скасування низки рейсів літаків. В області зафіксували повалені дерева. Крім того, "колориту" ситуації додають пожежі. Місцевий губернатор вирішив запровадити в області режим надзвичайних ситуацій.