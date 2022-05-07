Про займання повідомили у російському Міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих. Водночас яскраві кадри із пожежами поширюють й українські відомства, зокрема СтратКом ЗСУ.

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Влада Красноярського краю заявила, що не може впоратися із пожежами

За інформацією росЗМІ, штурмовий вітер роздмухує лісові пожежі. Рятувальників, які можуть впоратися зі стихійним лихом, бракує. Відтак місцевій владі доводиться просити про допомогу у сусідніх областей. Наразі в регіоні відключено електроенергію, за винятком об'єктів життєзабезпечення, заправних станцій та систем водопостачання. На території краю запроваджено режим надзвичайної ситуації, триває евакуація населення.

Водночас влада Красноярського краю закликає росіян поставитися до ситуації із розумінням.

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Тим часом СтратКом ЗСУ вбачає у негоді покарання за воєнні злочини росіян.

Благодатний вогонь продовжує сходити на землі орків. В десяти населених пунктах Красноярського краю горять понад 200 будівель, а гасити їх нема кому. Та і хай горять, бо це кара за військові злочини в Україні. Слідкуйте за "вітром змін",

– написали вони на своїй сторінці.

Потролив росіян і радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Коментуючи пожежі в Росії, він пожартував, що там постійно хтось курить не в тому місці. "Мабуть, це карма їх наздоганяє", – додав Арестович.

Як повідомляє МОЗ регіону, внаслідок пожеж у Красноярському краї постраждало щонайменше 17 людей.

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