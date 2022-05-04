Росія горить вже ледь не щодня. Про нову пожежу заявили російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Що на цей раз
3 травня вибухнула, а після того спалахнула цистерна з розчинником у промисловому районі Дзержинська, що у Нижньогородській області. Пожежа настільки потужна, що в небі утворився величезний стовп чорного диму.
Горить взагалі красиво,
– так місцеві прокоментували потужну пожежу в своєму місці.
Дивіться відео потужної пожежі у Росії:
У Росії горить цистерна:
Російські пропагандисти, посилаючись на дані рятувальників, заявили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Зараз, мовляв, загрози для людей немає.
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