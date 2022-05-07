О возгорании сообщили в российском Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В то же время яркие кадры с пожарами распространяют и украинские ведомства, в частности, СтратКом ВСУ.
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Власти Красноярского края заявили, что не могут справиться с пожарами
По информации росСМИ, штурмовой ветер раздувает лесные пожары. Спасателей, которые могут справиться со стихийным бедствием, не хватает. Следовательно, местным властям приходится просить помощь у соседних областей. Сейчас в регионе отключена электроэнергия, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения. На территории края введен режим чрезвычайной ситуации, идет эвакуация населения.
В то же время власти Красноярского края призывают россиян отнестись к ситуации с пониманием.
В 10 населенных пунктах Красноярского края горят 200 построек: смотрите видео
Тем временем Стратком ВСУ видит в непогоде наказание за военные преступления россиян.
Благодатный огонь продолжает сходить на земли орков. В десяти населенных пунктах Красноярского края горят более 200 зданий, а тушить их некому. Да и пусть горят, потому что это наказание за военные преступления в Украине. Следите за "ветром перемен",
– написали они на своей странице.
Потролил россиян и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Комментируя пожары в России, он пошутил, что там постоянно кто-то курит не в том месте. "Видимо, это карма их догоняет", – добавил Арестович.
Как сообщает Минздрав региона, в результате пожаров в Красноярском крае пострадали как минимум 17 человек.
Последствия пожаров в России: смотрите видео
Загадочные пожары в России: самое важное
- Население Белгорода несколько дней жаловалось на подозрительные "хлопки". 1 мая выяснилось, что горят помещения российского Минобороны, а звуки издавали горящие боеприпасы.
- 2 мая вспыхнул пороховой завод в Перми. В результате пожара погибли две работницы, еще одна – сильно пострадала
- В ночь на 3 мая в Подмосковье загорелся склад издательства "Просвещение". Пламя охватило здание 34 тысяч квадратных метров.
- Масштабный пожар произошел и в Дзержинске, где загорелась цистерна с растворителем. В результате воспламенения в небе образовался огромный столб черного дыма.
- 6 мая сообщили сразу о двух инцидентах. Первое произошло на рынке "Викалина" в городе Владикавказ. Значительно более мощный пожар возник в городе Называевск Омской области. Там фактически выгорело несколько улиц на севере города.
- К перечню можно отнести не только пожары, но и пылевые бури, а также штормовой ветер. Справиться с этим россияне не могут, ведь спасателей и технику, которые должны этим заниматься, отправили в Украину: убивать, грабить и разрушать города.
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