Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року

Українці вже пів року мають нового президента. А новому парламенту і уряду вже незабаром виповниться 100 днів. Тому саме час підвести перші підсумки їхньої роботи.

Коли ми читали передвиборчу програму Зеленського, важко було зрозуміти, що конкретно він планував робити. Просто обіцяв зробити добре усім. Відверто кажучи майбутній президент і сам тоді зізнавався, що це не програма дій, а: "Це мої цінності. Це те, у що я вірю й чому готовий служити".

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Колишній шоумен чудово розумів, українцям набридли обіцянки – вони хочуть емоцій. Саме емоцію і подарував країні фільм "Слуга народу", а саме відчуття справедливості, якого так бракувало в реальному житті. Зеленського і досі багато хто сприймає скоріш крізь призму емоцій. Однак проаналізуймо, що реально зроблено вже за ці пів року і оцінімо лише факти.

Війна на Донбасі

Одним з головних викликів для шостого президента стала війна, закінчення якої багато хто від Зеленського чекав. Ще до виборів, в одному з інтерв'ю він сам казав: "Доведеться говорити, і це перший крок". Пройшло шість місяців, а "доводиться говорити" Зеленському про перемогу все ще у майбутньому часі.

Ми не можемо зупинити війну, не розмовляючи з людьми, як мінімум у нормандському процесі,

– сказав президент.

Щоб припинити війну, президенту України необхідна зустріч з Путіним. А той постійно висуває нові й нові умови, до прикладу, принципова згода України на формулу Штайнмаєра, в кремлівському варіанті. І я впевнений, що це не усе, чого прагне Кремль, а лише те, що стало відомо широкому загалу.

Що таке формула Штайнмаєра? Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України. Відповідний документ Україна підписала 1 жовтня у Мінську.

Водночас не можна не помічати успіхів нового президента. Відбувся обмін полоненими, і до України повернулись наші громадяни, зокрема, 24 захоплених росіянами моряки. А просто на пів року президентства Зеленського Росія повернула Києву і захоплені судна. У Станиці Луганські нарешті звели доволі притомний міст. Це між іншим єдиний пункт пропуску в Луганській області.

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Зрештою нібито і дата нової зустрічі у нормандському форматі вже призначена – 9 грудня. Все ще не ясно, про що там говоритимуть, ба більше, незрозуміло, чи дасть вона результат.

Нормандський формат спрямований на те, щоб оновити діалог, який може нас наблизити до припинення війни,

– вважає Зеленський.

Може наблизити, а може навпаки довести усю безперспективність цього шляху. Якщо ми ще раз переконаємось, що Путіну мир не потрібен, то про що ж тоді говорити?

Довідка! 9 грудня у Парижі Володимир Зеленський вперше зустрінеться з Володимиром Путіним. Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році. І власне з моменту набуття Володимиром Зеленським статусу президента, він усіляко наполягав на зустрічі з Путіним за присутності Ангели Меркель та Еммануеля Макрона.

Якщо підбити підсумок я б сказав: рух в цьому питанні є, але результати поки дуже проміжкові тож робити висновки зарано.

Перезавантаження влади

Головним, що ставлять Зеленському у заслугу за його перші пів року – є оновлення влади, повне її перезавантаження. На з'їзді партії "Слуга народу" новообраний голова держави презентував першу сотню списку кандидатів в депутати так: "Слуга народу" – це не бренд, а філософія".

І власне з цією філософією депутати нібито і йшли до парламенту. Казали, що чітко знають що робити, які закони писати і приймати. Але вже незабаром почалися проблеми. Сварки і чвари, а частина депутатів почала відверто саботувати президентські законопроєкти.

А деякі люди з нової команди президента невдовзі пішли, як от колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.



Олександр Данилюк

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Зрештою задеклароване перезавантаження відбулося не скрізь. До прикладу при посадах залишились міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, до якого у громадськості було чимало запитань. Або міністерка фінансів Оксана Маркарова, яку лишили в уряді, бо треба було ж комусь складати бюджет на наступний рік.



Арсен Аваков та Оксана Маркарова

Врешті-решт – керівник Офісу Президента Андрій Богдан, який колись був помічником Андрія Портнова, а потім працював в уряді Миколи Азарова, і навіть був люстрований. Але президенту ці люди виявились потрібними.



Андрій Богдан

І це тільки ті приклади, які набули широкого розголосу. Поки що у владних кабінетах залишились тисячі старих чиновників рангом нижче – начальників управлінь, департаментів і служб. А саме ці люди реалізовують усі рішення, які приймають нагорі. І за бажання або небажання саме цих людей будь-яке навіть найкраще рішення можна зупинити і не виконувати.

Саме це є однією з основних проблем України. Величезна кількість бюрократичних процесів, об'єму яких ви навіть не усвідомлюєте. Очевидно, давно пора провести їх повний аудит. Прибрати зайві, а весь документообіг перевести в цифрову форму і повністю відмовитись від паперу.

Для того, аби це зробити, призначили двох міністрів – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета. Ці люди очолили процес цифровізації України, і вже з перших днів стало ясно, що купа чиновників в Україні просто зайві.



Михайло Федоров та Дмитро Дубілет

Хлопці молоді енергійні багато обіцяють. Їх мета зробити спілкування громадянина і держави зручним та доступним, просто через додаток у телефоні. Результати обіцяють ось-ось показати. Проте, і це ще тільки попереду.

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Якщо підсумувати, процес триває, ідей багато, з новими обличчями в парламенті вийшло не дуже, але є надія на те, що безсмертну бюрократію таки подолають. І держава перестане існувати просто заради самого факту, а стане надавати громадянам притомні послуги і сервіси.

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Ремонт доріг

Президент розповідав і навіть показував, як випробовує трасу Запоріжжя – Маріуполь. Дорогу побудували за 3 місяці і це, мабуть, успіх. Що маємо ще?

Є амбітна пропозиція від міністерства побудувати 4 тисячі доріг наступного року,

– зазначив Зеленський.

Ще одна обіцянка, і я напевно охоче повірю, що так і буде хоча б тому, що хочеться вірити у краще.

Бюджет 2020

Бюджет збільшили – це досягнення, але це теж досягнення майбутнього. Бюджет на наступний рік, що нещодавно прийняли – це наразі лише план. Те саме стосується інших реформ, до прикладу, на митниці, прикордонній службі чи прокуратури, усі вони зараз тривають. Але усе це лише обіцянки щасливого майбутнього.



Основні цифри Держбюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

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Змушений констатувати, усі досягнення нової влади наразі дуже половинчасті.

Зміни у Конституції

Недоторканість з депутатів зняли у Конституції, але необхідні закони, як реально дозволять притягати народних обранців до відповідальності, так досі і не прийняли. Антикорупційний суд запрацював, але наразі ніхто з топ-корупціонерів не сів.

Головна передвиборча лякалка, що Коломойський заїде в Офіс Президента, не здійснилась, але і рішучої боротьби з олігархами поки теж не видно.



Ігор Коломойський

Мораторій на продаж землі знімають і це реально прорив за 28 років, але з боями навіть у середині фракції "Слуга народу" і знову ж таки з обмеженнями. Закон про референдуми й народовладдя обіцяють з першого дня президентства, але його ще навіть не подали у Верховну Раду.

Міжнародна політика

Так само у міжнародній політиці: чимало закордонних візитів, скрізь теплі зустрічі і сподівання на довгу та щасливу співпрацю. А з головним партнером США – гучний скандал. Україну втягнули у передвиборчу війну між демократами й республіканцями. А Трампу через нас загрожує імпічмент. Так, ці проблеми дісталися новому президенту від попередників. Вина це не Зеленського, але розгрібати йому.

Що відомо про імпічмент Трампа? Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському. До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови (повний текст українською мовою – читайте у перекладі 24 каналу). Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

Можливо пів року – це замало для того, аби оцінювати успішність Зеленського-президента? І треба ще час? Можливо. Я розказав факти, а висновки ви маєте зробити самі.