Ситуация лучше, чем была, – Зеленский сказал, достаточно ли сейчас людей в украинской армии

Владимир Зеленский рассказал, достаточно ли сейчас личного состава в украинской армии. Кроме того, сказал, что именно сейчас больше всего необходимо Силам обороны.

Об этом президент рассказал в интервью Bloomberg, передает 24 Канал. Глава государства подчеркнул, что сложно говорить о людях.

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Зеленский ответил, достаточно ли людей в рядах Сил обороны

Владимир Зеленский объяснил, солдаты всегда говорят что их недостаточно. Между тем гражданские – что в армии уже "много людей", мол, необходимо платить зарплату, сложно платить налоги, собрать столько денег на армию.

Но по состоянию на сегодня ситуация значительно лучше чем была в предыдущие 3 месяца,

– подчеркнул президент.

Так глава государства отметил, что №1 – оборудование, в частности, военные пакеты с оружием, которые уже должны прийти.

Кстати, украинский лидер также заявил, что у нас есть 14 неукомплектованных бригад, которые стоят без оружия. Зеленский отметил, что пакеты помощи поступают медленно.