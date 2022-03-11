"Доставайте белый флаг:" в Минобороны напомнили оккупантам как сдаваться в плен
Российские оккупанты "сильны" лишь на словах, а вот на деле нет, поэтому случаями, когда захватчики сдаются в плен, нас уже не удивить. Из-за популярности этой "процедуры" наше Министерство обороны решило напомнить, как должен проходить этот процесс.
В инструкции описаны все шаги, которые должен предпринять оккупант, который сдается. Также есть и объяснение для наших военных – как правильно забирать захватчика.
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Инструкция от Минобороны
Итак, что должен сделать оккупант, осознавший, что противостоять нашим Вооруженным Силам – самоубийство:
- Отстегнуть магазин и переложить автомат или другое имеющееся оружие на левое плечо стволом вниз;
- Поднять и показать руки;
- Найти белую тряпку и показать ее как альтернативу белому флагу. Если нигде нет, а есть российский флаг – то можете оторвать от него белую полосу;
- Подойти по команде украинского военного;
- Выполнять все команды наших военных;
- И вот, русский солдат, ты успешно сдался в плен и сохранил себе жизнь.
Однако есть обязательные правила, которых должен придерживаться украинский военный:
- определить специальную площадку, в стороне от основной позиции, чтобы не закрывать себе обзор, охрану и оборону;
- положить пленного лицом к земле и вытянуть руки вперед;
- обыскать и изъять оружие и документы;
Во время обыска должны присутствовать по меньшей мере трое военных. Первый осматривает вражеского солдата, второй страхует и третий контролирует ситуацию в целом. Однако выворачивать карманы или снимать одежду должен сам захватчик.
Также украинским военным запрещено подходить к оккупанту, только отдавать приказы. Если он его не выполняет – огонь на поражение. Однако, если оккупант успешно прошел все этапы, то о нем нужно доложить командованию.
Также не менее важно, пленных нужно вести так, чтобы они не могли осмотреть местность и позиции. Также при них нельзя называть местность, фамилий и номера частей. В присутствии пленных запрещено говорить о ситуации на фронте.
Ниже оставим инфографику Министерства обороны Украины. Русские солдаты, можете пользоваться.
Как россиянам сдаваться в плен / Инфографика Министерства обороны Украины
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