Должно быть больше, – в ОП прокомментировали слова генерала США о 98% доставленной бронетехники

Накануне генерал США, командующий силами НАТО в ЕС Кристофер Каволи отметил, что в Украину уже доставили 98% обещанной бронетехники. На такое заявление уже отреагировали у Владимира Зеленского.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире национального марафона выразил сомнение, что Украина уже получила 98% обещанной бронетехники. Об этом пишет 24 Канал.

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В ОП отреагировали на заявление Каволи

Подоляк подчеркнул, что о достаточности или недостаточности оружия может говорить только Генеральный штаб ВСУ. Также он добавил, что заявление Каволи основывается на тех подсчетах, о которых генерал США знает.

Техники должно быть гораздо больше. Снарядов, действительно, дефицит, особенно тяжелых калибров,

– подчеркнул советник главы ОП.

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Что этому предшествовало

Недавно командующий силами НАТО в ЕС Каволи заявил, по состоянию на 26 апреля 2023-го международные партнеры передали Украине уже 98% обещанной бронетехники. Также он заверил, что наши воины получают все обещанное оружие вовремя. Каволи добавил, что поддержка Украины продолжится и дальше.