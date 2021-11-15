"Достигнуто плато": в Украине фиксируют снижение основных негативных COVID-показателей

15 ноября 2021 , 17:28
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Источник:

Офис Президента

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19. В частности, фиксируют снижение основных негативных показателей.

Об этом говорилось на селекторном совещании, которое состоялось под председательством Владимира Зеленского.

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В Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации,
– сообщил Денис Шмигаль.

Следовательно, премьер-министр отметил, что:

  • за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысячи новых случаев, а неделей ранее – 152 тысячи;
  • сейчас занято 50 тысяч 962 койко-места, на прошлой неделе показатель составил 51 тысяча 700;
  • за прошедшую неделю госпитализировали 30 тысяч человек по сравнению с 34 тысячами на позапрошлой неделе.
Обратите внимание! В Украине на прошлой неделе сделано более 1,6 миллиона прививок против COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Украине

  • заболели 2 878 674 человека;
  • поправились 2 421 495 граждан;
  • умерли 66 852 пациента.

 

Автор: Олег Васьків