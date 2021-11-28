Достижения и поражения Зеленского, вагнеровцы и атаки Ахметова: интервью с главой "слуг" Шуляк

Партия "Слуга народа" во время заседания 15 ноября избрала новую главу. Ею стала народная депутат Елена Шуляк. Что изменилось с ее приходом, как реагирует на скандалы со "слугами" и что думает о президенте Зеленском – читайте далее.

Об этом глава "Слуги народа" Елена Шуляк рассказала в программе "Що це було?" с Сергеем Лещенко на 24 канале.

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О новой должности

Сколько времени вы уже на посту?

С 15 ноября, уже 10 дней.

На съезде "Слуги народа" 15 ноября нардепы избрали новую главу партии. На посту Александра Корниенко заменила Елена Шуляк.

Нервничаете?

Конечно, нервничаю. Особенно на следующий день после съезда, когда утром проснулась и поняла, что это точно не награда, не привилегия, а огромная ответственность. Очень хочу, чтобы у команды все удалось.

Почему вы считаете, что "Слуга народа" – это не проект, а партия? Я слышал, что членов партии очень мало, чуть ли не тысяча человек.

Членов партии примерно тысяча. У нас сама политическая команда гораздо шире:

6 407 местных депутатов;

225 глав общин;

241 народный депутат во фракции.

241 и все члены партии?

Не все являются членами партии, но все – члены единой политической команды. Кто-то работает в партии, а кто-то – не в партии. Однако мы должны быть на одном листе, когда говорим об обещаниях, прописанных в программе президента и партии.

Елена Шуляк стала председателем партии "Слуга народа" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вы понимаете, что возглавлять партию "Слуга народа" 2 года назад и сейчас – это совсем другое?

Конечно, сейчас немного тяжелее, но, пожалуй, немного интереснее. Когда больше вызов, то и сильнее драйв, чтобы удалось. Будем надеяться, что у нас впереди есть еще 2 года перед новым избирательным этапом.

Для того, чтобы достигать там результатов, нужно уже сейчас пересматривать региональную структуру и начинать трансформационные процессы внутри партии. Я об этом очень много говорила на съезде 15 ноября.

Мне очень хотелось бы, чтобы сейчас партия входила в новую роль площадки, где можно дискутировать народным депутатам, представителям правительства, профессиональной среде.

Также анализировать, что удалось, а что нет, чтобы эти 2 года потратить для того, чтобы показатель 42% выполненных обещаний превратился в 100% или на 99%.

У нас вечные проблемы с коммуникацией. Мы не исключение. Нам нужно заново выстраивать схему коммуникации с избирателями.

С одной стороны, нужно рассказывать, что и зачем мы делаем, какой результат получаем. С другой – необходимо работать "снизу" со всеми избирателями для того, чтобы собирать их проблемы и реагировать принятыми решениями на государственном уровне.

"Слуга народа" – партия президента. Был ли у вас разговор с Владимиром Зеленским?

Мою кандидатуру согласовали с президентом. У нас есть ряд совещаний по парламентской деятельности, которые происходят при его участии. Конечно, с партийцами обсуждали с Александром Корниенко и Давидом Арахамией.

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Все детали партийной работы передавал непосредственно Александр (Корниенко – 24 канал). У него на центральном уровне партии выстроена довольно неплохая исполнительная служба.

Как раз они делали определенные transition books (новая форма цивилизованной передачи власти и информации о положении дел в отрасли – 24 канал) для того, чтобы мне было проще входить в дела.

Что вы можете рассказать о себе?

Я – киевлянка. Мой отец с Волыни, мама – из Черкасской области. Я – один из первых сертифицированных аудиторов в Украине. На протяжении последних 20 лет работаю в сфере, которая связана со строительством.

Полное интервью с Еленой Шуляк на 24 канале: смотрите видео

Ужасно люблю современное строительство и хочу, чтобы у нас строили так, как в европейских городах. Я – 13 номер по списку партии "Слуга народа". Сейчас возглавляю ее.

У вас есть ролевая модель в политике? На кого вы хотели бы равняться?

У меня нет ролевой модели. Я считаю, что в политике нужно больше искренности и честности. Если ты, например, никогда не ешь хот-доги на заправке, а потом это делаешь для того, чтобы понравиться избирателям (или кормишь голубей в парке), то они точно не поверят, что ты такой.

О деле вагнеровцев

Вы, как лидер партии, должны иметь позицию относительно истории с Bellingcat и расследования в отношении вагнеровцев. Какова позиция партии?

Говорил (на эту тему – 24 канал) Давид Арахамия – он председатель Политического совета партии, председатель фракции. Его позиция является достаточно жесткой, понятной. В течение последнего года мы говорим на разных эфирах и все это дело каждый раз обрастает какими-то новыми и новыми, иногда придуманными деталями.

Что известно о деле вагнеровцев Расследователи Bellingcat выяснили, что украинские спецслужбы летом 2020 года готовили масштабную спецоперацию для задержания вагнеровцев. Президенту об этом сообщили 15 июня, ведь было необходимым его одобрение. Журналисты не назвали, кто именно "слил" операцию. Однако они отметили, что руководитель Офиса Президента Андрея Ермака просил перенести ее на неделю, чтобы не рисковать перемирием на Донбассе. В результате спецоперацию отсрочили на 4 дня, а боевиков за то время задержали белорусские силовики.

В нашей фракции есть люди, которых я очень уважаю. Например, Виталий Безгин и Алексей Жмеренецький, которые входят во Временную следственную комиссию, которая занималась расследованием дела. Всем интересно для себя прояснить какие-то моменты.

Я также была не исключением и задавала вопросы. Конечно, очень много информации они не могут разглашать, потому что она под грифом "секретно". Нужно понимать, что не все детали спецоперации или вообще работы контрразведки или оборонных ведомств могут обсуждать даже в парламенте.

На каждом телеканале, эфире обсуждают очень скрупулезные детали, которые точно не должны становиться темой разговора. Мы страна, которая воюет.

Обсуждать, что делали или не делали определенные люди в этих обстоятельствах, точно не нужно. Это демонстрирует всему цивилизованному миру и нашим международным партнерам, что мы не умеем реагировать и работать с определенными материалами.

О переписке в Раде

Украина – государство с новыми демократическими стандартами. Одно из таких проявлений – фотографирование переписок депутатов с балкона прессы. Это невозможно ни в британском парламенте, ни в американском. В Украине такое является нормой и попытки это ограничить заканчиваются скандалами.

Да. Скажут, что посягают на свободу слова, правильно?

Вы не попадали в такие скандалы?

Все мои гаджеты не имеют защитной (пленки – 24 канал). Я делаю это специально. У меня место очень удачное для того, чтобы журналисты публиковали. Ни разу не публикуют, что я смотрю в своих гаджетах, потому что это никому не интересно.

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Когда ты работаешь с законопроектами, имеешь ли определенную переписку с помощниками, юристами, к сожалению, не показывают. Почему выгодно у нас показывать, чем в основном занимаются депутаты. Если находят какой-то маленький скандал, то – разгоняют и показывают.

Создадите себе имидж "отличницы", а потом какой-то скандал как разразится.

Очень хочу. Ко мне недавно подходили журналисты одного из телеканалов и задавали вопросы, связанные с кумовством и родственниками в парламенте.

В Верховной Раде не работает ни один мой родственник. Я говорю: "Зачем вы говорите о таких темах? Я вам лучше расскажу, какие мы сегодня законопроекты принимали". Говорят: "Эти темы не очень интересны, поэтому не будем говорить о законопроектах".

Меня лично это очень расстраивает, потому что наша работа заключается немного в другом, чем обсуждение сплетен журналистами. Очень хотелось бы, чтобы люди знали, что мы делаем.

Надо признать, что в Украине шоу-бизнес и политика срослись очень прочно.

Уж иногда не знаешь точно, где правда. Как сказал журналист Христо (Грозев – 24 канал), известная манипуляционная техника, когда берут лишь часть правды. Все о ней знают, а потом – домыслы, фейки и можно уже использовать в любой политической борьбе против политика. Это мощное оружие.

Об объединении Разумкова

Осенью произошло "снятие" Дмитрия Разумкова. Мне кажется, что это для партии был некий рубикон, ведь целостность теряется. Часть депутатов фракции ориентируется на Разумкова, они вошли в его межфракционное объединение. Как дальше с группой Разумкова сосуществовать в одной партии?

У нас в парламенте более 100 межфракционных объединений. В объединение Дмитрия Разумкова вошли чуть более 20 народных депутатов. Кстати, Владимир Кабаченко ("Батькивщина" – 24 канал) уже вышел из этого МФО.

Например, я возглавляю межфракционное объединение, которое называется "За большое строительство". Туда входит более 226 народных депутатов. Это как раз о том, поддерживают ли развитие страны, инфраструктурные проекты и законы.

Кстати, Людмила Буймистер, которая буквально недавно также была членом межфракционного объединения "За большое строительство", написала заявление о выходе из него. Однако она там остается в объединении Разумкова.

Людмилу Буймистер 19 октября исключили из фракции "Слуга народа". Причиной стало его голосование, ведь политик не поддержала отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, а также не голосовала за законопроект об олигархах.

Возможно, это такой элемент пиара: "Смотрите, у меня тоже есть такое межфракционное объединение". Хотя это более декларативные вещи.

Дмитрий Разумков создает свое межфракционное объединение / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Это возможность иногда выйти на брифинг, поставить людей рядом с собой: дело – Артема Дмитрука, которого мы также исключили из фракции, слева – Людмилу Буймистер (знаем, насколько их взгляды расходятся с убеждениями нашей фракции) и сказать: "У меня также есть сторонники и сейчас наш курс немного другой".

Однако Дмитрий Александрович уже 2 месяца не работает в должности спикера. Это нормальный срок для того, чтобы уже себя зарекомендовать, зарегистрировать новые законопроекты, просто чтобы не использовать какие-то декларативные вещи в эфирах.

Можно прийти и сказать "знаю, как бороться с кризисом в энергетике" или "что нужно делать в сфере пенсионного обеспечения" и показать это на деле.

Есть такие законопроекты?

Пока я не видела. Ожидаем. Возможно, к новому году что-то увидим. Однако у меня есть сомнения. Особенно, когда ты на эти процессы не влияешь, потому что Россия ведет газовую ценовую войну и не только с Украиной, а вообще с европейскими странами.

На эфирах легко говорить, но предоставить предложение в виде законопроекта, потом его провести через комитет, зал, имплементировать вместе с правительством положение – это огромный труд и не все на такое способны.

О достижениях Зеленского

Заходим во вторую половину президентства Владимира Зеленского. По крайней мере, первого срока. Он собирается баллотироваться, как вы думаете?

Думаю, что это нужно спрашивать у Владимира Александровича. Впереди 2 года. Нужно еще сделать то, что как раз написано в наших программах.

Главное достижение и поражение первой половины президентства?

Для меня, как для человека, который обожает все, что связано со строительством, это, конечно, масштабное развитие нашей страны во всех направлениях. В частности дороги, садики, школы, больницы, новые мосты, спортивная инфраструктура – все те вещи, которые происходят с созданием нового авиаперевозчика.

Это как раз о крупном масштабном строительстве по всей стране. За 2 года как раз уже есть результаты.

Владимир Зеленский находится у власти более 2 лет / Фото Офиса Президента

Когда ты приезжаешь в регионы, я вчера (24 ноября – 24 канал) была, например, на Житомирщине, первое, что с гордостью показывают местные – это приемное отделение, новая дорога, Центр предоставления административных услуг, который достраивают.

Кстати, мы на Житомирщине смотрели на хирургический корпус, который начинали строить в 2012 году.

Все новостройки – это "памятники коррупции", как я называю. Там начали их возводить, деньги "закопали", все стоит и разрушается, никому не нужно. Таких новостроек более тысячи.

В каждой области это сотня объектов. Теперь сделать так, чтобы все эти новостройки стали исправными объектами, у нас получается, мне кажется. Поэтому для меня такая первая победа – это как раз "Большая стройка".

Владимир Зеленский в октябре 2019 года инициировал программу "Большая стройка" для масштабного развития качественной инфраструктуры Украины.

Еще о победах: цифровизация, Дия, Министерство цифровой трансформации, которое создали с нуля. Теперь у нас сотни государственных услуг можно получать в электронном виде, не беря с собой бумажные документы.

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Также мы сейчас создаем условия для работников IT-индустрии. Украина сейчас является очень привлекательным государством. Даже те же IT-работники из Беларуси смотрят на нашу страну и приезжают сюда. Лучшие мозги со своей стороны можем оставлять здесь.

Не удалось Зеленскому

Есть вещи, которые сейчас в процессе. Я говорю о победах. То, что удалось – "зеленая зона". Однако есть вещи в "желтой зоне", которые находятся в процессе.

Это касается продолжения судебной реформы и наконец начала пенсионной реформы. Также есть то, что не очень удалось и нас за это ругает бизнес. В частности, это связано с налогами.

Нам не удается правильно сбалансировать. Это мое личное мнение относительно того, чтобы с одной стороны была справедливость и налоги платили все, а с другой стороны, чтобы это давление не было чрезмерным.

Особенно в годы пандемии, когда всем очень трудно, чтобы мы оказывали поддержку, а не усиливали давление на представителей бизнеса.

Об олигархах и бойкотировании каналов

Вы в парламенте более 2 лет. Как влияют олигархи? К вам приходил, звонил и приглашал на "душевный" разговор олигарх?

Меня точно не приглашал.

Это выглядит так – президент выносит на внеочередную срочную сессию пакет из законопроектов, которые имеют экологическую составляющую. Мы понимаем, что с экологией у нас в Украине огромные проблемы: Запорожье, Мариуполь, Днепр.

Потом раз и эти законопроекты не принимают – не хватает голосов, кто-то вышел, не пришел, кто-то щелкнул не на ту кнопку, которую хотел, перепутал.

Депутаты иногда нажимают "правильные" кнопки во время голосования / Фото Getty Images

Мы видим результат, как говорят, на табло. Это как раз то влияние олигархов, когда у них есть интерес и они не хотят, например, модернизировать производства для того, чтобы все же с экологией в Украине улучшилась ситуация. Тогда не голосуют.

Влияние олигарха Рината Ахметова наибольшее. И вот "слуги народа" решили объявить бойкот телеканалам Ахметова.

Это честно. Мы, примерно 60 спикеров, являемся очень частыми гостями разных телеканалов. У нас, как в партии власти, нет своего канала, но очень хотелось бы доносить до людей свою позицию.

Все, что сейчас происходит с информационной политикой на таких каналах, точно не о том, что людей информируют или дают им правдивую информацию. Мы вышли честно с совместным заявлением и сказали, что не будем ходить на каналы, пока не пересмотрят манипуляции, искажения и дезинформации.

В партии "Слуга народа" одобрили решение игнорировать медиа , которые связывают с Ринатом Ахметовым. Там заявили, что владелец намеренно превращает их в "свой громкоговоритель для шантажа государства и общества".

Каналы Ахметова насмехаются над тем, что произошло. Они не перепугались. У них полная студия. Появилось очень много спикеров Виктора Медведчука. Не наступил ли момент, когда возвращают долги – у Медведчука нет телеканалов и он вынужден просить Ахметова об услуге взамен?

Все может быть. Аналогичная история с каналами другого олигарха, когда Медведчук и экс-глава государства говорят о поставках угля из ОРДЛО. Эта тенденция не очень хорошая.

Спикеры Виктора Медведчука часто посещают определенные телеканалы / Фото Getty Images

Страдают обычные украинцы. Они не получают качественную информацию. Снова начинаются искажения, какие-то манипуляции и информация, которая выгодна для олигархов.

Неважно "Прямой", "5 канал" или "Украина 24". Там будут говорить: "Боже, закон об олигархах – это плохо", хотя население Украины понимает, что за столько лет независимости выигрывали олигархи, а народ становился только беднее.

Кстати, Украина на сегодня является самой бедной страной Европы. Я считаю, что основная причина – неправильное распределение ресурсов, когда олигархи обогащались, а народ становился беднее, к сожалению.