Какого результата достигли украинские дроны и какие инновации станут решающими в 2025 году

В течение 2024 года Украина осуществила более 7 тысяч ударов по территории России. В основном удары наносили с помощью собственных разработок. Украинские дроны использовались для уничтожения вражеских военных, стратегических объектов.

Украинские беспилотники прилетают четко в цель и выполняют свою задачу. Это 24 Каналу отметил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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Реактивные технологии

Анатолий Храпчинский объяснил, что Россия запускает по 40 – 100 дронов, чтобы попасть в цель. В то же время Украина выбрала качество. ВСУ прицельно попадают в нужные объекты, обезвреживают или подрывают логистику врага, ломают возможности строить любые беспилотники, в частности "Шахеды".

2025 год, вероятнее всего, будет более реактивной технологией. То есть мы говорим об использовании дронов на реактивной тяге, о появлении малых ракет средней дальности, до тысячи километров, которые будут выпускаться уже частными украинскими компаниями,

– подчеркнул эксперт.

Например, системы инерционной навигации позволяют нашим дронам долетать на глубину 2 тысячи километров на территории России под вражеским РЭБом. Рассчитывалось на то, что они будут работать на скоростях до тысячи километров в час, поэтому беспилотники уже предусматривали реактивную тягу.

Точечные удары по вражеской территории будут продолжаться. Запад не может запретить ВСУ использовать украинские разработки. Нужно увеличивать производственные возможности Украины, чтобы масштабировать количество средств.

Использование искусственного интеллекта

Заместитель гендиректора компании по производству РЭБ отметил, что Украина сейчас находится в динамической войне, когда применяются современные виды вооружения, но также и тяжелая техника, и артиллерия. В частности, Украина существенно повлияла на развитие искусственного интеллекта в дронах.

Мы нуждаемся в большом количестве оружия, которым будет управлять малое количество личного состава. Поскольку мы не можем обеспечить мощное количество личного состава, поэтому надо учить наши системы работать вместе в комплексе, обмениваться информацией. В то же время чтобы на поле боевых действий смотрело несколько операторов, которые принимали окончательное решение по уничтожению какой-то позиции,

– сказал он.

Можно наблюдать активное использование систем машинного зрения, когда происходит наведение на нужные цели. По мнению эксперта по авиации, в 2025 году можно будет увидеть больше таких роботизированных штурмов вражеских позиций, где будет использоваться большое количество различных беспилотников, наземных, воздушных. Они будут работать между собой согласованно.

Если использовать искусственный интеллект для дальнобойных ударов в тех же реактивных беспилотниках, это также позволит украинским военным выполнять ряд операций по прорыву средств ПВО, подрыву средств РЭБ россиян. Например, первая группа беспилотников будет заходить для того, чтобы разведать полностью участок, уничтожить там средства ПВО или РЭБ, если они будут. Далее – использование других средств поражения.

"Все это происходит под контролем одного оператора. Он может контролировать, например, уничтожение Керченского моста с учетом набора 30 – 40 беспилотников надводных, 10 воздушных и дополнительно – реактивные ракеты, которые имеют возможность координироваться и иметь связь с другими средствами", – предположил Храпчинский.

По его словам, в Украине очень много работы по решению различных проблем в этом направлении. Однако эта война однозначно внесет некоторые коррективы в стандарты НАТО.