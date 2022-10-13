За ночь на Юге сбили 6 дронов-камикадзе

Защитники Украины точно попадают по врагу и на земле, и в небе. Только за ночь на 13 октября они сбили 6 дронов-камикадзе в двух областях Украины.

Речь идет об иранских беспилотниках "Shahed-136", которые не первый день кошмарят украинцев. Их оккупанты активно используют, чтобы атаковать не только позиции на фронте, но и гражданское население в тылу.

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Успехи Воздушных сил за сутки

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ сбили:

4 дрона над Одесщиной,

2 – над Николаевщиной.

И это лишь доля дронов, сбитых в сутки силами обороны. Как сообщил Генштаб, авиация Украины в целом за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Благодаря ее работе удалось поразить:

более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

7 зенитных ракетных комплексов противника,

4 вертолета,

26 БпЛА.

Успехи на Юге Украины за 12 октября

В ОК "Юг" также сообщили, что в сутки ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. Только на этом направлении враг потерял 36 своих оккупантов.

Хотя окончательные потери доразведываются, известно, что армии Украины на Юге удалось уничтожить:

1 танк,

2 топливозаправщика,

2 единицы бронетехники,

3 артсистемы крупного калибра,

4 вертолета,

5 складов с боеприпасами,

5 БпЛА.

Как сообщили в командовании, беспилотники уничтожили над Винницкой и Черкасской областями.

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