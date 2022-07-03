ВСУ загнали врага в точечные бои, – военный эксперт о достижениях на Востоке

Россияне постоянно обстреливают Лисичанск, продолжаются горячие боевые действия. Однако на Востоке украинские защитники загнали вражескую армию в точечные бои.

Противник несет потери. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Мусиенко.

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По его словам, украинская армия реализует очень важную стратегию в рамках маневровой обороны, направленную на истощение врага.

В настоящее время некоторые скептики говорят о рисках потенциальной потери Луганщины. Однако я вижу ситуацию с другой стороны,

– отметил Мусиенко.

Он постоянно следил за динамикой событий в апреле, когда россияне отступили с Киевского направления и провела подготовку к активным наступательным действиям на Востоке. Тогда, с российской точки зрения, фронт должен выглядеть так:

с Юга они хотели прорваться в район Гуляйполя и дальше двигаться на северо-восток. То есть полностью "закрыть" Донетчину;

а с Севера они должны были прорываться через Изюм, Харьковщину. И так замкнуть кольцо вокруг украинской группировки войск.

Поэтому то, что украинские силы обороны смогли навязать противнику сценарий ведения боевых действий. Следовательно, сумели загнать врага в точечные бои, сведенные к трем направлениям – Лисичанск, Бахмут и Славянск. Это достижение,

– подчеркнул Мусиенко.

Враг закрепляется в Лисичанске: последние новости

В Генштабе подтвердили, что россияне действительно закрепляются в Лисичанске. Также враг вел наступление близ Белогоровки, но вынужден был отойти.

Россияне уже сообщали о якобы "взятии" Лисичанска, однако в Нацгвардии это опровергли.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, именно в Лисичанске сейчас – главный "театр боевых действий" на Востоке.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что россияне бросили на Лисичанск, пожалуй, все силы и атакуют город с непонятной жестокой тактикой.

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Самая горячая ситуация – на Донбассе

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении позиций в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Кроме того, враг наступал близ Белогоровки, но успеха не имел, поэтому отошел.

На Славянском направлении русские обороняются. Они обстреляли населенные пункты Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки.

Неоднократно безуспешно пытались штурмовать Мазановку. Получили отпор и отошли.

Армия агрессора также защищает ранее захваченные позиции в Харьковской области. Они безжалостно обстреливают регион.

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