Достучимся до одиозного Кремля, – нардеп Бакунец об обращении о признании боевиков
Верховная Рада поддержала постановление с призывом к международному сообществу не признавать решение Владимира Путина о боевиках. Обратились в частности к Организации Объединенных Наций.
Документ дает возможность обратиться Раде к правительствам и парламентам всех государств мира с просьбой о непризнании одиозного решения Кремля. Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат, инициатор документа Павел Бакунец.
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Рада обратилась к международному сообществу
По его словам, одним из призывов Рады к международному сообществу было и то, чтобы безотлагательно применить дополнительные санкции в отношении России за усиление эскалации и нарушение безопасности на границах с Украиной.
Мы обращались, чтобы международное сообщество решительно осудило действия Кремля по развертыванию и бряцание оружием на наших сухопутных и морских территориях и однозначно касательно одиозной идеи Думы, за которую проголосовали,
– подчеркнул Бакунец.
Он отметил, что в парламенте все единогласно, кроме "пятой колонны", проголосовали за соответствующее постановление и обращение. Сейчас его уже готовят, вскоре направят парламентам и правительствам всех государств для соответствующей реакции.
Обратите внимание Верю, что мир нас поддержит, – нардеп Бакунец о постановлении Рады о непризнании боевиков
"Мы надеемся на то, что мировые правительства и парламенты однозначно введут новые экономические предохранители, санкции для России для того, чтобы сдерживать их развитие, в частности экономики. Возможно, достучимся до голов одиозных людей в Кремле, которые приняли такое решение", – сказал нардеп.Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Бакунец рассказал детали об обращении к мировому сообществу: смотрите видео
Путин может признать боевиков: главное
- Госдума просит Путина признать боевиков. Российские депутаты приняли проект постановления Коммунистической партии. Это означает, что обращение направят сразу на подпись начальнику Кремля.
- На рассмотрение Госдумы выносили 2 проекта постановления о признании псевдореспублик. Первый – документ коммунистов, он предусматривает немедленное направление этого обращения Путину после принятия депутатами, что и произошло.
- Второй проект от ряда "депутатов-единоросов" предлагал сначала направить документ в МИД, Минобороны и другие ведомства, а только потом Госдума смогла бы его окончательно принять с предложениями этих министерств.
- Если Путин все же подпишет обращение Госдумы, это будет означать выход России из минских договоренностей. В МИД Украины добавили, что так Москва "признает себя стороной конфликта".
- Посольство США в Украине заявило, что решение Госдумы о признании Россией независимости боевиков является нарушением минских соглашений и очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины.