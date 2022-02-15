Достучимся до одиозного Кремля, – нардеп Бакунец об обращении о признании боевиков

Верховная Рада поддержала постановление с призывом к международному сообществу не признавать решение Владимира Путина о боевиках. Обратились в частности к Организации Объединенных Наций.

Документ дает возможность обратиться Раде к правительствам и парламентам всех государств мира с просьбой о непризнании одиозного решения Кремля. Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат, инициатор документа Павел Бакунец.

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Рада обратилась к международному сообществу

По его словам, одним из призывов Рады к международному сообществу было и то, чтобы безотлагательно применить дополнительные санкции в отношении России за усиление эскалации и нарушение безопасности на границах с Украиной.

Мы обращались, чтобы международное сообщество решительно осудило действия Кремля по развертыванию и бряцание оружием на наших сухопутных и морских территориях и однозначно касательно одиозной идеи Думы, за которую проголосовали,

– подчеркнул Бакунец.

Он отметил, что в парламенте все единогласно, кроме "пятой колонны", проголосовали за соответствующее постановление и обращение. Сейчас его уже готовят, вскоре направят парламентам и правительствам всех государств для соответствующей реакции.

Обратите внимание Верю, что мир нас поддержит, – нардеп Бакунец о постановлении Рады о непризнании боевиков

"Мы надеемся на то, что мировые правительства и парламенты однозначно введут новые экономические предохранители, санкции для России для того, чтобы сдерживать их развитие, в частности экономики. Возможно, достучимся до голов одиозных людей в Кремле, которые приняли такое решение", – сказал нардеп.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Бакунец рассказал детали об обращении к мировому сообществу: смотрите видео

Путин может признать боевиков: главное