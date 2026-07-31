Мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире 24 Канала рассказал , что доступ к эпицентру происшествия пока отсутствует, поэтому окончательная информация еще собирается. Он также сообщил о ситуации в зоне поражения, эвакуации жителей и состоянии атмосферного воздуха.

Доступ к эпицентру взрывов пока отсутствует

Чрезвычайная ситуация произошла на полигоне одной из воинских частей за пределами Хмельницкого, где прогремело несколько взрывов и началась детонация. В жилых домах повреждены крыши, окна и двери, а в коммунальных зданиях также частично обрушились потолки, однако полный масштаб разрушений еще устанавливается.

Доступ к эпицентру этой чрезвычайной ситуации пока отсутствует. Все службы находятся на месте, а зона возможного разлета оцеплена,

– сообщил Симчишин.

Часть частной жилой застройки оказалась в довольно большой опасной зоне, где полиция уже провела оповещение. Людей там пока нет, а взрывотехники смогут приступить к поиску обломков и других опасных элементов только после того, как ситуация позволит зайти на территорию.

Работы предстоят еще надолго. Понятно, что в эпицентр никого не пускают, поэтому более подробной информации сейчас быть не может,

– подчеркнул городской голова.

По состоянию на 14:00 информации о погибших не было, однако ее еще не называли окончательной из-за отсутствия доступа к эпицентру. К тому моменту большие взрывы уже прекратились, а ситуация вблизи полигона стала более спокойной.