Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі 24 Каналу розповів, що доступу до епіцентру події поки немає, тому остаточну інформацію ще збирають. Він також повідомив про ситуацію в зоні ураження, евакуацію мешканців і стан атмосферного повітря.
До епіцентру вибухів поки немає доступу
Надзвичайна ситуація сталася на полігоні однієї з військових частин поза межами Хмельницького, де пролунало кілька вибухів і почалася детонація. У житлових будинках пошкоджено дахи, вікна та двері, а в комунальних спорудах також частково обвалилися стелі, однак повний масштаб руйнувань ще встановлюють.
До епіцентру цієї надзвичайної ситуації доступу поки немає. Усі служби перебувають на місці, а зона можливого розльоту оточена,
– повідомив Симчишин.
Частина приватної житлової забудови потрапила до досить великої небезпечної зони, де поліція вже провела оповіщення. Людей там наразі немає, а вибухотехніки зможуть розпочати пошук уламків та інших небезпечних елементів лише після того, як ситуація дозволить зайти на територію.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Роботи попереду ще на добрий шмат часу. Зрозуміло, що до епіцентру нікого не пускають, тому детальнішої інформації зараз бути не може,
– наголосив міський голова.
Станом на 14:00 інформації про загиблих не було, проте її ще не називали остаточною через відсутність доступу до епіцентру. Великі вибухи на той момент уже припинилися, а ситуація поблизу полігону стала спокійнішою.
Мешканцям допоможуть відновити пошкоджене житло
Жителі приватних будинків, які опинилися в небезпечній зоні, залишили свої оселі одразу після першого вибуху. Повітряної тривоги чи повідомлень про можливий удар у цей момент не було, тому надзвичайна подія застала людей зненацька.
Було мирне, спокійне життя, і тут сталася така надзвичайна ситуація, яка, звичайно, посіяла паніку,
– розповів міський голова.
У громаді вже відкрили пункти, куди мешканці можуть повідомляти про пошкоджене майно, і вони працюватимуть також у суботу. Після отримання доступу до території фахівці зафіксують руйнування, а людям надаватимуть будівельні матеріали або матеріальну допомогу на придбання вікон, дверей і ремонт дахів, також можуть застосовувати програму "єВідновлення".
Найбільше ми переживаємо, щоб інформація про відсутність загиблих такою і залишилася. Це найголовніше, про що зараз думаємо,
– наголосив Симчишин.
Стан атмосферного повітря у Хмельницькому залишається задовільним. Міські станції не зафіксували небезпечних змін, пов'язаних із вибухами, а на показники більше впливає спека.
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