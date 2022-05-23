Кнайсль вышла из "Роснефти" еще 20 мая

Карин Кнайсль подала заявление об отставке с должности члена совета директоров "Роснефти". Заявление бывшего главы МИД Австрии вступило в силу еще 20 мая.

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Об уходе Карин Кнайсль объявили в пресс-службе "Роснефти". Там выразили надежду, что Кнайсль вернется в будущем.

В связи с этим обращением Компания благодарит Карина Кнайсля за совместную работу в течение последних десяти месяцев, отличавшихся сложной пандемической и международной обстановкой. В будущем "Роснефть" рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества,

– говорится в заявлении на сайте компании.

Что известно о Кнайсле

Карин Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии с декабря 2017 по июнь 2019 года. В марте 2021 года стало известно, что Кнайсль выдвинули в совет директоров "Роснефти" . Уже в начале лета 2021 вошла в совет директоров российской нефтяной компании.

Вместе с ней в российскую компанию вошел и бывший канцлер Германии Герхард Шредер. На днях экслидеру Германии на фоне сокрушительной крытый таки пришлось покинуть "Роснефть" .

Следует отметить, что Кнайсль – приближенный к президенту России Владимир Путин. В 2018 году она пригласила Путина на свою свадьбу и российский лидер даже позволил себе опоздать .

По информации СМИ, Путин подарил молодоженам картину с деревенскими мотивами, старинный масловыжиматель и тульский самовар. Еще одним подарком от Путина было выступление Кубанского казачьего хора, которое "прославилось" выступлением на открытии так называемого Крымского моста.

Также президент России потанцевал с Кнайслем.

Заметим, что Шредер и Кнайсль вышли из "Роснефти" на фоне предполагаемого эмбарго на российскую нефть. Еще в начале мая Европейская комиссия представила 6-й пакет санкций против России, включающий эмбарго на российскую нефть. Однако санкции еще блокирует Венгрия.

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