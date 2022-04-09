Доводят до отчаяния и предлагают "уехать" в Россию: тактика врага на оккупированных территориях

Российские оккупанты берут в заложники целые украинские города и села. Враг специально провоцирует кризис, чтобы потом предложить "единственное решение проблемы".

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, случаев принудительной мобилизации на оккупированных территориях пока не фиксировали. Но тактика врага по отношению к мирному населению не менее преступна и цинична.

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Гуманитарный кризис и "решение"

По словам Синегубова, оккупанты вполне сознательно блокируют коридоры для эвакуации и расстреливают гуманитарные грузы. Цель врага – довести мирных граждан до полного отчаяния.

После этого предлагают единственный "выход из ситуации" – выезд на территорию России,

– рассказал он.

Российские оккупанты также забирают у украинцев средства связи, чтобы они не имели возможности сообщить родным, где они, и сделать невозможным их выезд на территорию Украины.

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