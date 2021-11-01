Довыборы в Херсонской области: в парламент проходит "слуга народа" Сергей Козырь

В Херсонской области обработали почти 100% протоколов из довыборов в Верховную Раду. По результатам голосования, в округе №184 уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь.

1 ноября по состоянию на 15:00 обработали 99,46% избирательных протоколов. Сейчас в окружной избирательной комиссии ждут уточнения только по одному участку.

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Результаты голосования в округе №184

Наблюдатель движения ЧЕСТНО сообщил, что в парламент проходит Сергей Козырь, в прошлом – глава Херсонской ОГА. За него проголосовали аж 64,58% избирателей. Его ближайший конкурент, Игорь Йосипенко от "Европейской солидарности" заручился меньшей поддержкой – получил 14,29% голосов.



В Херсонской области подсчитали почти все избирательные протоколы / инфографика честно

Окружная избирательная комиссия начала принимать избирательные протоколы еще 31 октября с 23:30. Впрочем, ряд членов УИК подавали документы уже после полуночи. Как объяснили в ЧЕСНО, все для того, чтобы получить суточную выплату за 3 дня работы.

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Еще до недавнего времени Козырь возглавлял Херсонскую ОГА. Впрочем, 27 октября политика уволили, на его место Зеленский назначил Геннадия Лагуту, который также выдвигался в народные депутаты на промежуточных выборах. При этом, новоиспеченный глава ОГА призвал избирателей поддержать Козыря. Фактически он уступил баллотирование в нардепы ради этой должности.

Основное о Сергее Козыре

Источник:"Википедия"

37-летний украинский политик, родом из Донецка. Получил образование магистра по разработке месторождений полезных ископаемых и бакалавра по специализации "правоведение".

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности. В течение следующих 14 лет работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

Возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию с 1 марта по 26 октября 2021 года. Перед этим исполнял обязанности председателя ОГА – с декабря 2020 по март 2021.

Почему происходили довыборы в Херсонской области

В 2019 году парламентские выборы в округе №184 выиграл Игорь Колыхаев. В Раде он вошел в состав фракции партии "За майбутнє". Впрочем, уже в 2020 году политика избрали мэром Херсона. Из-за этого ему пришлось сложить мандат и досрочно прекратить депутатские полномочия.

На выборах в 2019 году округ №184 стал единственным в Херсонской области, на котором представитель от президентской политсилы "Слуга народа" не сумел одержать победу.