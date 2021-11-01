1 листопада станом на 15:00 опрацювали 99,46% виборчих протоколів. Наразі в окружній виборчій комісії чекають уточнення лише щодо однієї дільниці.

Раніше Зеленський провів суттєві ротації в дипломатичному корпусі

Результати голосування в окрузі №184

Спостерігач руху ЧЕСНО повідомив, що у парламент проходить Сергій Козир, в минулому – голова Херсонської ОДА. За нього проголосували аж 64,58% виборців. Його найближчий конкурент, Ігор Йосипенко від "Європейської солідарності" заручився меншою підтримкою – здобув 14,29% голосів.



На Херсонщині підрахували майже всі виборчі протоколи / Інфографіка ЧЕСНО

Окружна виборча комісія почала приймати виборчі протоколи ще 31 жовтня з 23:30. Втім, низка членів ДВК подавали документи вже після опівночі. Як пояснили у ЧЕСНО, все для того, аби отримати добову виплату за 3 дні роботи.

Кадрові зміни на Херсонщині

Ще донедавна Козир очолював Херсонську ОДА. Втім, 27 жовтня політика звільнили, на його місце Зеленський призначив Геннадія Лагуту, який також висувався у народні депутати на проміжних виборах. При цьому, новоспечений глава ОДА закликав виборців підтримати Козиря. Фактично він поступився балотуванням у нардепи заради цієї посади.

Основне про Сергія Козиря

Джерело: "Вікіпедія"

37-річний український політик, родом з Донецька. Здобув освіту магістра з розробки родовищ корисних копалин та бакалавра за спеціалізацією "правознавство".

Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки. Протягом наступних 14 років працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі.

Очолював Херсонську обласну державну адміністрацію з 1 березня до 26 жовтня 2021 року. Перед цим виконував обов'язки голови ОДА – з грудня 2020 по березень 2021.

Чому відбувалися довибори на Херсонщині

У 2019 році парламентські вибори в окрузі №184 виграв Ігор Колихаєв. У Раді він увійшов до складу фракції партії "За майбутнє". Втім, вже у 2020 році політика обрали мером Херсона. Через це йому довелося скласти мандат й достроково припинити депутатські повноваження.

Цікаво! На виборах у 2019 році округ №184 став єдиним на Херсонщині, на якому представник від президентської політсили "Слуга народу" не зумів вибороти перемогу.