Довыборы в округе Полякова: в комиссию по квоте "Голоса" вошла экс-представительница Януковича

В 206-м округе довыборы назначили из-за смерти нардепа Антона Полякова. В состав окружной избирательной комиссии по квоте "Голоса" там прошла бывшая представительница Виктора Януковича.

Центральная избирательная комиссия 4 февраля утвердила состав ОИК в Черниговской области. Там 27 марта состоятся довыборы народного депутата.

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Экс-представительница Януковича – ОИК на довыборах в Раду

В качестве парламентской партии "Голос" гарантированно имеет в составе ОИК двух представителей. По разделу партия получила позицию заместителя председателя комиссии.

На эту позицию партия представила Светлану Александрову. Она представляла партию "За майбутнє" в Днепровской городской ТИК до конца 2020 года. До этого в этой же комиссии она была от "Батькивщины".

Во время выборов в Верховную Раду в 2019 году Александрова работала на Черниговщине (210-й округ) от партии "Зеленая планета", а во время выборов 2012 года была председателем ОИК на Львовщине (118-й округ) от "Либеральной партии".

На президентских выборах в 2014 году во Львовской области была секретарем комиссии от кандидата Юрия Бойко. В 2010 году также на Львовщине представляла президента-беглеца Виктора Януковича.

В ОИК по квоте "Голоса" вошла экс-представительница Януковича / Движение "ЧЕСТНО"

К слову, в ОИК от "Голоса" также прошла Алла Ващенко, которая в 2020 году баллотировалась в Черниговский городской совет от партии мэра "Родной дом".

Выборы в 206-м округе: что известно

Народный депутат, избранный в 206-м округе в 2019 году, скончался 8 октября. Речь идет об Антоне Полякове, которого нашли мертвым в Днепровском районе Киева.

По делу продолжается следствие. Однако по закону выборы депутата по этому округу должны обязательно состояться.

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