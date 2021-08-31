Довыборы в Верховную Раду: с 1 сентября стартует избирательный процесс в двух областях
Источник:"Голос Украины"
В Херсонской и Черкасской областях 1 сентября начинается избирательный процесс. В двух округах в воскресенье, 31 октября, пройдут довыборы в Верховную Раду.
В газете Верховной Рады 31 августа опубликовали официальные постановления Центральной избирательной комиссии о проведении промежуточных выборов.
Актуально Стало известно, кто заменит мэра Кривого Рога и когда могут состояться новые выборы
Почему проведут довыборы в Раду
В ЦИК назначили довыборы народных депутатов на 31 октября еще 9 апреля. Их проведут сразу на 2 округах:
- №197 в Черкасской области;
- №184 в Херсонской области.
Необходимость проведения довыборов появилась после того, как Александр Скичко сложил депутатский мандат в марте – он стал главой Черкасской облгосадминистрации. А вот на Херсонщине проведут дополнительные выборы, так как Игорь Колыхаев занимает должность мэра Херсона.
Довыборы в Раду: последние новости
- Последние довыборы в Верховную Раду провели 28 марта 2021 года на Прикарпатье.
- На 8 день после голосования в ЦИК объявили, что на них победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк.
- Однако экзитполы прогнозировали победу другому кандидату, а в движении "ЧЕСТНО" заявили, якобы исчезли 500 бюллетеней.