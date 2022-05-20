Дожали: Герхард Шредер покинул "Роснефть"

Герхард Шредер, приспешник российского диктатора Владимира Путина, наконец-то решил покинуть "Роснефть". Бывший канцлер Германии уходит из российской компании на фоне шквальной крытый в Германии и Евросоюзе.

Шредер заявил, что не может выполнять свои полномочия

Герхард Шредер, до недавнего времени являвшийся председателем совета директоров российской компании "Роснефть", заявил о невозможности продления своих полномочий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте "Роснефть".

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Кроме Шредера совет директоров по той же причине покинула Маттиас Варниг. Она занимала должность управляющего директора компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток-2".

Против Шредера хотели ввести санкции

Бывший канцлер Германии Шредер, подвергший сомнению причастность Путина к зверствам в Буче, руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года. Шредер, являющийся хорошим другом Путина, сохранил свой пост в российской компании, несмотря на вторжение России в Украину.

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Шредера покинуть "Роснефть", однако тот не торопился принимать такое решение. Он заявлял, что покинет компанию, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу, чего, по его мнению, не произойдет.

Решение немецкого эксканцлера остаться у "Роснефти" вызвало шквал критики. В частности, в Германии социал-демократов призвали исключить Шредера из партии . С соответствующим требованием выступил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Также министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за прекращение государственной поддержки Шредера из-за его деловых связей с Россией.

19 мая в Европарламенте была принята резолюция, в которой призвали ввести санкции против Шредера . Однако Олаф Шольц отклонил призыв наложить ограничения на бывшего немецкого лидера, который недавно был выдвинут в состав совета директоров российской энергетической компании "Газпром".

В марте Шредер якобы встретился с Путиным в Москве, чтобы провести переговоры по войне в Украине. Он заявлял, что не обвиняет себя в дружбе с Путиным . Также, по его мнению, война в Украине произошла из-за "политического провала".

Протест Шредеру высказали работавшие в его фонде берлинские сотрудники. Они решили уволиться.

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