Дожди и грозы несколько дней подряд: где и когда будут, ждать ли сильных ливней в мае
Часть областей Украины накроют дожди. Также кое-где прогремят грозы. Осадки прогнозируют минимум несколько дней подряд.
Так, где будут грозы и дожди, ждать ли в мае сильных ливней, со ссылкой на синоптиков, передает 24 Канал.
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В каких областях будут дожди и грозы
В Укргидрометцентре отметили, что в воскресенье, 19 мая, без осадков. Только днем на Левобережье и в западных областях, 20 – 21 мая в западных, северных и центральных местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер 19 мая переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. В понедельник и вторник преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.
Ночью 7 – 14 градусов. Днем уже пригреет до 19 – 26. Только в Карпатах прохладнее, в частности, 3 – 10 и 13 – 20 соответственно.
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Где будут дожди и грозы 19 – 21 мая / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, дожди также ожидаются в части областей 22 и 23 мая. Впрочем, снова кратковременные осадки. Сильных ливней пока не прогнозируют.
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Ориентировочный прогноз погоды на 25 мая / Скриншот с Укргидрометцентра
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Какая будет погода 19 мая
- Также синоптики прогнозировали, что ночью воскресенья будет 7 – 12 тепла, днем пригреет до 19 – 24 градусов. Только в Карпатах прохладнее. Так, ночью 3 – 8, днем 13 – 18 градусов.
- На Киевщине 19 мая переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.
- Температура по области ночью 7 – 12 градусов, днем 19 – 24.
- В столице ночью 10 – 12, днем 22 – 24 градуса.