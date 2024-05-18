Дожди и грозы несколько дней подряд: где и когда будут, ждать ли сильных ливней в мае

Часть областей Украины накроют дожди. Также кое-где прогремят грозы. Осадки прогнозируют минимум несколько дней подряд.

Так, где будут грозы и дожди, ждать ли в мае сильных ливней, со ссылкой на синоптиков, передает 24 Канал.

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В каких областях будут дожди и грозы

В Укргидрометцентре отметили, что в воскресенье, 19 мая, без осадков. Только днем на Левобережье и в западных областях, 20 – 21 мая в западных, северных и центральных местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер 19 мая переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. В понедельник и вторник преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду.

Ночью 7 – 14 градусов. Днем уже пригреет до 19 – 26. Только в Карпатах прохладнее, в частности, 3 – 10 и 13 – 20 соответственно.

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Где будут дожди и грозы 19 – 21 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, дожди также ожидаются в части областей 22 и 23 мая. Впрочем, снова кратковременные осадки. Сильных ливней пока не прогнозируют.

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Ориентировочный прогноз погоды на 25 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

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Какая будет погода 19 мая