В Китае выпал "дождь из червей": в сети пугают жутким видео

В сети распространяют видео о том, что в одной из китайских провинций с неба словно падают черви. Есть несколько версий того, что действительно случилось.

На днях в сети появилось видео с последствиями "дождя из червей" в провинции Ляонин. По крайней мере, так говорит автор видеозаписи. Однако местные в комментариях отмечают, что никакого дождя из червей не было.

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Что случилось на самом деле

Пользователи социальных сетей удивлены видео, которое стало популярным и привлекло большое внимание. На нем похоже, что часть провинции покрыта "крошечными червями". По крайней мере, об этом заявляет автор видео.

Вместе с тем на видео можно увидеть людей, спокойно идущих по своим делам, прикрываясь зонтиками. Вряд ли они ходили бы так спокойно под дождем из червей.

Поэтому, вероятнее всего, это цветки тополя, соцветия которых напоминают червей.

Есть еще одна версия

Между тем, научное издание Mother Nature Network предположило, что на видео действительно могут быть черви, однако отнесенные сильным ветром. Иногда подобные инциденты происходят во время шторма.

Заметим, что "дождь из животных" – настоящее явление, объясняемое наукой. Оно происходит тогда, когда мелкие животные или насекомые оказываются в воздушных массах, после чего падают, когда ветер не может их удерживать. Преимущественно это происходит тогда, когда животных подхватывает сильный ветер или затягивает в смерч – сильные порывы переносят их на определенное расстояние, а когда ветер стихает, животные падают.

Это очень редкое явление, поэтому все такие случаи фиксируются в истории. Чаще всего шли дожди из лягушек и рыб, однако бывали и дожди из змей, мышей, мертвых птиц и разных мелких морских существ – медуз, моллюсков, ракообразных и т.д.