По всей Украине будет дождь: когда усилятся осадки, сколько дней будет лить

Всю Украину накроют дожди. Будет лить на Севере, Юге, Западе и Востоке. В части областей ожидаются значительные осадки.

Украину накроет дождем, ведь с юго-запада будет приближаться циклон с атмосферными фронтами. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Где будут сильные дожди

Синоптик отметила, что в среду и четверг по территории Украины пройдут умеренные дожди. Вообще они могут быть разной интенсивности. Впрочем, преимущественно умеренные. В общей сложности может быть до 15 миллиметров осадков.

В дальнейшем 27 – 28 октября, ближе к концу недели небольшие дожди, на Закарпатье днем и в западных областях опять-таки умеренные дожди,

– подчеркнула Птуха.

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Прогноз погоды на 25 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Дожди снова будут обусловлены тем, что циклон, который придет в Украину в среду, будет в течение среды влиять на территорию страны. В четверг он будет уже отходить. Однако небольшие дожди кое-где останутся.

Более того, в пятницу с юго-запада поступит очередной циклон. Поэтому снова будет дождь.

28 октября также в северных, северо-восточных областях умеренные, на остальной территории небольшие дожди. Будет преобладать облачная погода, будет проходить серия циклонов, и, соответственно, время от времени будет дождь, поэтому о зонте не забываем,

– отметила синоптик.

Птуха добавила, что после этих двух циклонов, потом, возможно, будет еще один 29 – 30 октября. Впрочем, он будет больше на западные области будет влиять.

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Ориентировочный прогноз погоды на 29 октября / Скриншот из Укргидрометцентра