Почти всю Украину накроют дожди: когда ждать непогоду
Источник:Укргидрометцентр
На этой неделе следует держать наготове зонтики, ведь в Украине прогнозируют дожди. Небольшие осадки посетят часть областей уже сегодня. Однако синоптики предупреждают, что через несколько дней дожди усиливаются и будут лить почти повсюду.
Когда именно и в каких областях ждать дождь в ближайшие дни, рассказываем дальше.
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В Украине прогнозируют дожди
Сегодня, 21 марта, небольшой весенний дождь будет в западных, центральных и северных областях Украины. Между тем, на Юге и Востоке облачно, но сухо.
В течение недели дожди будут наведываться то в одни регионы, то в другие. Впрочем, уже в субботу усилятся и будут лить почти повсюду. Так что если вам не хочется мочить ноги в лужах, подготовьте резиновые сапоги.
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