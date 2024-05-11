Часть Украины накроют дожди: где и сколько дней будет лить

11 мая 2024, 08:00
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Источник:

Укргидрометцентр

Часть областей Украины накроют дожди. И хотя сильные ливни пока не ожидаются, впрочем, вскорке осадки будут по меньшей мере несколько дней подряд.

Где и когда именно будет дождь, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал. Кстати, не забудьте прихватить свои зонтики.

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В каких областях ожидаются дожди

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток, в частности, с 11 до 13 мая, ночью в Украине будет без осадков. Впрочем, днем пройдут небольшие дожди, сухо только в субботу на Юге и в понедельник на Западе.

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Где будут дожди 11 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в части областей дожди будут идти как минимум до 15 мая. Впрочем, сильные осадки пока не ожидаются. Будут только кратковременные дожди.

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Ориентировочный прогноз погоды на 15 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

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Будет ли это лето дождливым

  • В апреле метеоролог Вера Балабух в интервью 24 Каналу ответила, будет ли это лето дождливым.
  • Эксперт отметила, что пока аномально большого количества осадков не прогнозируется. Вероятно, за сезон выпадет в пределах климатической нормы.
  • "Наиболее неустойчивой погода в Украине бывает в июле. В течение этого месяца наблюдается наибольшая повторяемость ливней, гроз, града, шквалов. Поэтому и этот год не будет исключением", – сказала Вера Балабух.
  • Кстати, согласно расчетам, которые были на момент записи интервью, ожидалось, что лето в Украине может быть теплым, впрочем, не жарким. Так, средняя за сезон температура, вероятно, на 1 – 2 градуса превысит норму.
  • В течение сезона будут преобладать воздушные массы с Атлантики, которые будут приносить умеренную влагу и тепло в Украину.
  • Интересно, что периоды длительной жаркой погоды этим летом маловероятны.

Автор: Юлія Муріна