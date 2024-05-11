Часть Украины накроют дожди: где и сколько дней будет лить

Часть областей Украины накроют дожди. И хотя сильные ливни пока не ожидаются, впрочем, вскорке осадки будут по меньшей мере несколько дней подряд.

Где и когда именно будет дождь, со ссылкой на синоптиков, пишет 24 Канал. Кстати, не забудьте прихватить свои зонтики.

Смотрите также Небольшая прохлада, дожди: прогноз погоды в Украине на 11 мая

В каких областях ожидаются дожди

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток, в частности, с 11 до 13 мая, ночью в Украине будет без осадков. Впрочем, днем пройдут небольшие дожди, сухо только в субботу на Юге и в понедельник на Западе.

Обратите внимание Когда и в каких областях будут заморозки до -5 градусов

Где будут дожди 11 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, в части областей дожди будут идти как минимум до 15 мая. Впрочем, сильные осадки пока не ожидаются. Будут только кратковременные дожди.

Узнайте также Ждать ли в мае аномальной жары: когда по-летнему пригреет

Ориентировочный прогноз погоды на 15 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Интересно Будет ли аномальная жара в мае: прогноз погоды на месяц

Будет ли это лето дождливым