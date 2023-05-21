Дождь будет несколько дней: в большинстве областей пройдут осадки, ждать ли ливня и грозы
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве областей Украины прогнозируют дожди. Ожидается, что осадки будут на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей, а еще кое-где на Севере. Между тем, жителям Запада зонтик, вероятно, вообще не понадобится.
Прогноз погоды на ближайшие трое суток, с 21 по 23 мая, обнародовали в Укргидрометцентре. Синоптики предупреждают, что ожидаются дожди.
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В Украине прогнозируют дожди
В ближайшие трое суток на Юге, Востоке страны и в большинстве центральных областей (днем вторника и в северных областях) небольшие кратковременные дожди, местами грозы,
– отметили в Укргидрометцентре.
Между тем, в других регионах, по прогнозу синоптиков, будет без осадков. Также в Украине будет дуть северо-восточный ветер, с порывами 5-10 метров в секунду.
Добавим, что температура воздуха ночью в течение 21 – 23 мая ожидается в пределах +8...+14 градусов. Впрочем, на Юге и Юго-Востоке даже до +17.
Днем в Украине 18 – 24 градуса. В воскресенье в южных областях еще теплее. В частности, до +27 градусов.
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