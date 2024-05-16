Украину уже совсем скоро накроют дожди: когда именно и в каких регионах

16 мая 2024, 08:00
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Источник:

Укргидрометцентр

Разные регионы Украины накроют дожди. В каких именно регионах будет непогода лучше знать заранее, чтобы иметь при себе зонтик.

Собственно, 19 и 20 мая с большой вероятностью будут осадки в западных, центральных, северных и местами в южных и восточных регионах. Также синоптики прогнозируют переменную облачность по Украине.

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Прогноз на воскресенье, 19 мая

В этот день дожди будут в таких регионах:

  • Киевская область;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В то же время осадков не прогнозируют в таких регионах:

  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Кировоградская область;
  • Сумская область;
  • Луганская область;
  • Донецкая область;
  • Харьковская область;
  • Крымский полуостров.


Какой будет погода 19 мая в Украине / Карта Украинского гидрометеорологического центра

Обратите внимание! Температура в среднем будет на уровне 20 градусов тепла по Цельсию. Ветер – северо-восточный, от 5 до 10 метров на секунду.

Прогноз на понедельник, 20 мая

С начала недели дождей следует остерегаться в таких регионах:

  • Киевская область;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Кировоградская область;
  • Сумская область;
  • Одесская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

А вот не переживать из-за осадков могут жители таких регионов:

  • Николаевская область;
  • Полтавская область;
  • Днепропетровская область;
  • Луганская область;
  • Донецкая область;
  • Херсонская область;
  • Запорожская область;
  • Харьковская область;
  • Крымский полуостров.


Точный прогноз погоды на 20 мая 2024 года / Карта Украинского гидрометеорологического центра

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Как и 19 апреля, 20 апреля температура будет составлять около 20 градусов по Цельсию. Однако ветер сменится с северо-восточного на юго-восточный. Он будет несколько сильнее – от 7 до 12 метров в секунду.

В общем оба дня ночью будет холоднее на 10 градусов, чем днем. То есть температура на отметках термометров опуститься до плюс 10 градусов по Цельсию.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак