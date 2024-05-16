Украину уже совсем скоро накроют дожди: когда именно и в каких регионах

Разные регионы Украины накроют дожди. В каких именно регионах будет непогода лучше знать заранее, чтобы иметь при себе зонтик.

Собственно, 19 и 20 мая с большой вероятностью будут осадки в западных, центральных, северных и местами в южных и восточных регионах. Также синоптики прогнозируют переменную облачность по Украине.

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Прогноз на воскресенье, 19 мая

В этот день дожди будут в таких регионах:

Киевская область;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В то же время осадков не прогнозируют в таких регионах:

Николаевская область;

Одесская область;

Кировоградская область;

Сумская область;

Луганская область;

Донецкая область;

Харьковская область;

Крымский полуостров.



Какой будет погода 19 мая в Украине / Карта Украинского гидрометеорологического центра

Прогноз на понедельник, 20 мая

Температура в среднем будет на уровне 20 градусов тепла по Цельсию. Ветер – северо-восточный, от 5 до 10 метров на секунду.

С начала недели дождей следует остерегаться в таких регионах:

Киевская область;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Кировоградская область;

Сумская область;

Одесская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

А вот не переживать из-за осадков могут жители таких регионов:

Николаевская область;

Полтавская область;

Днепропетровская область;

Луганская область;

Донецкая область;

Херсонская область;

Запорожская область;

Харьковская область;

Крымский полуостров.



Точный прогноз погоды на 20 мая 2024 года / Карта Украинского гидрометеорологического центра

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Как и 19 апреля, 20 апреля температура будет составлять около 20 градусов по Цельсию. Однако ветер сменится с северо-восточного на юго-восточный. Он будет несколько сильнее – от 7 до 12 метров в секунду.

В общем оба дня ночью будет холоднее на 10 градусов, чем днем. То есть температура на отметках термометров опуститься до плюс 10 градусов по Цельсию.