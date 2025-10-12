По состоянию на 12 октября, согласно данным синоптиков, в большинстве областей осадков не прогнозируют. Впрочем, уже с 13 октября ожидают именно незначительные дожди.

Сильных осадков синоптики пока не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Закончатся ли дожди вскоре?

В воскресенье, 12 октября, погода будет облачной с прояснениями. В то же время осадков в большинстве областей не прогнозируют, за исключением Волынской области и Крыма. Там, согласно прогнозу, таки пройдут местами незначительные осадки.



Погода на 12 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Впрочем, уже в понедельник, 13 октября, согласно предварительному прогнозу, дожди вернутся в большинство областей, однако осадки будут незначительными. В то же время произойдет незначительное снижение температурных показателей.

Так, в понедельник в Украине, по данным Укргидрометцентра, кроме Юга и Юго-востока, ожидается снижение температуры на от 2 до 4 градусов. Подобная тенденция, предварительно, будет сохраняться и в последующие дни.

Что прогнозировали ранее?