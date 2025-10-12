Прекратятся ли дожди в Украине в ближайшие дни
- 12 октября в большинстве областей Украины осадков не прогнозируют, за исключением Волынской области и Крыма, где возможны незначительные дожди.
- 13 октября ожидаются незначительные дожди в большинстве областей, а также снижение температуры на 2 – 4 градуса, кроме некоторых территорий.
По состоянию на 12 октября, согласно данным синоптиков, в большинстве областей осадков не прогнозируют. Впрочем, уже с 13 октября ожидают именно незначительные дожди.
Сильных осадков синоптики пока не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Закончатся ли дожди вскоре?
В воскресенье, 12 октября, погода будет облачной с прояснениями. В то же время осадков в большинстве областей не прогнозируют, за исключением Волынской области и Крыма. Там, согласно прогнозу, таки пройдут местами незначительные осадки.
Погода на 12 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Впрочем, уже в понедельник, 13 октября, согласно предварительному прогнозу, дожди вернутся в большинство областей, однако осадки будут незначительными. В то же время произойдет незначительное снижение температурных показателей.
Так, в понедельник в Украине, по данным Укргидрометцентра, кроме Юга и Юго-востока, ожидается снижение температуры на от 2 до 4 градусов. Подобная тенденция, предварительно, будет сохраняться и в последующие дни.
Что прогнозировали ранее?
Ранее уже сообщалось, что объем осадков в большинстве областей постепенно будет уменьшаться в течение выходных, в частности 12 октября, и что температура воздуха в основном будет оставаться прохладной.
Также прогнозировали похолодание – 13 октября в Волынской и Ровенской областях ожидается от 7 до 9 градусов тепла. Во Львовской, Черниговской и Сумской областях будет от 8 до 10 градусов тепла.
Отметим, что в целом в течение октября ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, что примерно в пределах нормы. Это переходный месяц, и погода может быть влажной или засушливой.