Штормовое предупреждение: сегодня в ряде областей Украины будут грозы

В воскресенье, 2 июня, на большей части Украины объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ожидают дожди и грозы.

Однако кратковременные ливни не помешают теплой летней погоде. Ожидается, что температура местами будет подниматься до +32 градусов. Однако метеорологи предупреждают, что будет относительно ветрено.

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Штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Метеорологи пишут, что 2 июня в Украине, кроме юго-восточной части, ожидают грозы.

Объявлен І уровень опасности, желтый.

Где в Украине объявлено штормовое предупреждение / фото Укргидрометцентра

В то же время уже утром в Киеве и Киевской области ожидают значительный дождь.

Погода в Украине

В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура в июне предполагается в пределах 19 – 23 градусов, в горных районах 16 – 19. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

Синоптики ожидают, что 2 июня температура воздуха на Западе Украины ночью будет 10 – 15 градусов, днем – 21 – 26 градус. На остальной территории ночью 13 – 18 градусов, днем 27 – 32 градуса. На Севере, а также в Винницкой и Черкасской областях 24 – 29 градусов.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров за секунду. Отметки термометра ночью будут показывать 13 – 18 градусов тепла, днем 24 – 29 градусов.Непосредственно в столице ночью 16 – 18 градусов, днем – 26 – 28 градусов.