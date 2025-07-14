Как долго в Украине еще будут дожди и грозы: прекратятся ли осадки до конца недели

В ближайшие дни в ряде областей снова пройдут дожди и грозы. Кое-где также ожидается град и шквалы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Когда прекратятся дожди и грозы?

Метеоролог прогнозировал, что до конца второй декады июля в большинстве областей ожидается классическая летняя погода. Температура будет близкой к норме, только на Юге выше нее на 2 – 4 градуса.

Чаще всего дожди будут идти в западных и северных областях. Тем временем на. на Юго-Востоке прогнозируется дефицит осадков, что повлечет развитие засухи.

Будет преобладать ветер северо-западного направления, временами порывистый. Атмосферное давление ожидается близким к норме, без значительных колебаний в течение этой недели.

Во вторник, 15 июля, на Западе и местами Севере будут кратковременные грозовые дожди. Между тем на остальной территории осадки не ожидаются.

В среду, 16 июля, ночью без существенных осадков. Днем на Юге и Западе будут грозовые дожди, местами также возможны шквалы, 15 – 20 метров в секунду, а еще град.

В четверг, 17 июля, ночью на Западе, днем уже на большей части территории нашего государства ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем местами возможен град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В пятницу, 18 июля, ночью дожди будут на Севере, а днем также возможны в центральных регионах и на Слобожанщине. Между тем в остальных областях будет преимущественно сухо. Днем в центральных и южных регионах порывы, 15 – 20 метров в секунду.

В субботу, 19 июля, уже в большинстве областей существенные осадки не предвидится. Только днем в северо-восточных регионах, а еще на Полесье возможны небольшие, местами умеренные дожди.

В воскресенье, 20 июля, по прогнозу Кибальчича, осадки в большинстве областей Украины не ожидаются.

Кстати, в части областей температура уже побила рекорды. В частности, в Херсоне 9 июля зафиксировали +39,4 градуса.