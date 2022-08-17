Дожди и грозы накроют всю Украину: прогноз погоды в Украине на 18 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 18 августа, будет теплой, но с большим количеством осадков. Практически во всех регионах страны будет дождь и грозы.
Относительно сухо будет только в Черниговской области. Однако там небо тоже будет облачным в течение всего дня.
Важно В начале сентября Украину накроет мощная жара: в каких областях будет +34 градуса
На Западе небо будет облачным. Синоптики прогнозируют дожди в первой половине дня, которые должны завершиться поближе к вечеру. Температура воздуха будет составлять +25...+27 градусов. На Востоке ситуация схожая. Правда, воздух там прогреется до +29...+31 градуса.
На Севере ожидается ясная погода, но во вторую половину дня небо затянется облаками. Днем пойдет дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен стихнуть. Столбики термометра покажут +25...+27 градусов. Юг нашей страны также будет страдать от непогоды. Температура воздуха будет составлять +27...+29 градусов.
В Киеве весь день небо будет покрыто облаками. Вечером будет идти дождь с грозой. Воздух прогреется до +26...+28 градусов.
Погода в городах Украины 18 августа
Ужгород – +29...+31
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28