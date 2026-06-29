Об этом сообщил заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для "24 Канала", которое будет опубликовано в ближайшее время.

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Что будет с погодой в ближайшее время?

Представитель Укргидрометцентра сообщил, что в течение ближайших трех суток погодные условия в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления. Именно поэтому пока сохранится жаркая погода без значительных осадков.

Впрочем, по его словам, в четверг, 2 июля, в западную часть страны переместится холодный атмосферный фронт, который принесет погоду с грозами, ливнями, градом, а также шквальным ветром со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Вскоре после этого атмосферный фронт будет постепенно продвигаться в восточном направлении. Иван Семилит отметил, что к концу недели это приведет к постепенному снижению температуры воздуха в большинстве областей.

Специалист сообщает, что днем кратковременные дожди с грозами ожидаются в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны. Уже 1 июля они пройдут на крайнем западе, а 2 июля осадки охватят большинство западных регионов.

Во всех остальных регионах сохранится погода без осадков,

– добавил он.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 16 до 23 градусов тепла, а днем – от 27 градусов тепла. В то же время 30 июня и 1 июля в западных и южных областях сохранится сильная жара от 35 до 38 градусов тепла.

О чем предупреждали ранее?

Напомним, недавно синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что в течение новой недели на территории Украины ожидается летняя жаркая погода. Она будет чередоваться с кратковременными осадками и шквальными порывами ветра.

В целом волна сильной жары, охватившая Украину в конце июня, начнет постепенно отступать уже с началом нового месяца. Дневные максимумы будут медленно возвращаться к комфортным температурным значениям.