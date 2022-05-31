Дожди накроют большинство областей: прогноз погоды на 1 июня

Погода в Украине в первый день лета будет теплой, но без осадков не обойдется. Большинство областей покроют дожди.

Осадки накроют весь Запад Украины. Кроме того, дожди прогнозируют во многих других областях на Севере, Востоке и Центре страны.

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Прогноз погоды в регионах.

На Западе днем 1 июня температура воздуха будет колебаться в пределах +22…+25 градусов. Ночью и днем синоптики прогнозируют дожди.

На севере в большинстве областей день пройдет без осадков, а температура воздуха будет +23...+26 градусов. Однако днем осадки покроют Житомирщину.

В Центре воздух разогреется до +24...+28 градусов. День также в большинстве областей пройдет без осадков, кроме Винниччины. Там, как и днем, так и ночью возможны дожди.

На Востоке и на Юге температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+31 градус. Осадки возможны в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганщине.

В Киеве первый день лета пройдет без осадков. Столбики термометра поднимутся до 24...26 градусов.

Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что первый день лета принесет в страну действительно летнее тепло. Однако на Западе Украины возможны грозы.

В большинстве областей температура воздуха будет составлять +24...+29 градусов, на Юге и Востоке местами будет достигать +30 градусов. В то же время, на Западе будет прохладнее – +21...+25.

В столице дожди с грозами возможны только к вечеру. Днем возможны дожди в Центре, на Севере и на Востоке.

Погода в городах

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +29...+31

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +24...+26



Прогноз погоды в Украине на 1 июня / Карта Укргидрометцентра