Как долго в Украине будут дожди и грозы: когда прекратятся осадки

Конец недели в части областей Украины будет дождливым. Кое-где ожидаются сильные осадки. Также будут идти грозы.

Сколько дней будет идти дождь, когда прекратятся осадки и будет ли резкое похолодание в ближайшее время, передает 24 Канал.

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Дожди в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в субботу, 14 сентября, на Западе, Винницкой и Одесской области ночью умеренные, днем значительные дожди, также грозы. В Карпатах и на Закарпатье в течение суток сильные дожди.

На остальной территории Украины без осадков. Впрочем, ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь.

15 – 16 сентября в юго-западной части и большинстве западных областей кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков,

– отметили синоптики.

Добавили, что ветер в Украине будет юго-восточный и восточный, 5 – 12 метров в секунду. Однако, 14 сентября на Левобережье и в западных областях, 15 – 16 сентября на Юго-Востоке местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Заметим, по ориентировочному прогнозу на картах, в части областей дожди ожидаются также 17 сентября. В частности, на Прикарпатье, Буковине, Николаевской, Одесской, а также во временно оккупированном Крыму. Впрочем, уже 18 сентября, вероятно, везде будет без осадков.

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Ориентировочный прогноз погоды с 14 до 18 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра

Кстати, в течение последних лет в Украине отмечается тенденция не только к повышению температуры воздуха, но и к росту засушливости. Об этом в интервью 24 Каналу ранее рассказала метеоролог Вера Балабух.

Эксперт отметила, что растет максимальная продолжительность бездождевого периода, которая в отдельных регионах может уже достигать 2 месяцев и более.

Балабух добавила, поскольку это сопровождается аномально высокой температурой воздуха и почвы, то приводит не только к атмосферной, но и почвенной и гидрологической засухе. Растет продолжительность периода с чрезвычайной пожарной опасностью.