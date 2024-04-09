Когда Украину снова накроют дожди: синоптики назвали дату

Следующие несколько дней еще будет солнечно и без осадков. Впрочем, вскоре погода изменится. Снова ожидаются дожди.

Когда ждать осадков, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что температура будет довольно высокой, по сравнению с климатической нормой. передает 24 Канал.

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Когда снова будут дожди

В течение нескольких суток территории нашего государства будет находиться под влиянием поля повышенного давления, что обеспечит в большинстве областей погоду без осадков.

Будет много прояснений. Поэтому днем уже не помешают солнцезащитные очки. Впрочем, такая погода продержится до выходных.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье – 13 и 14 апреля дожди пройдут в западных, центральных и частично северных областях. В других пока что осадки не ожидаются.

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Ориентировочный прогноз погоды на 13 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

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Прогноз погоды на ближайшие трое суток

Синоптики также обнародовали подробный прогноз на трое суток. Отметили, что 10 – 12 апреля в Украине будет без осадков, только днем пятницы в Карпатах небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, 3 – 10 метров в секунду.

Температура ночью 7 – 13 градусов; днем 21 – 22.

10 апреля в Карпатах, Крыму и на побережье морей, 11 апреля в западных и северных областях 16 – 22, 12 апреля в Украине, кроме Юга и Востока, 15 – 20 градусов.

Заметим, ранее синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в апреле предполагается в пределах 8 – 13 градусов тепла, в Карпатах 6 – 7 градусов. Это близко к норме, только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Также писали, что месячное количество осадков в пределах 30 – 52 миллиметров. В Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.