Грозовые дожди накроют часть областей Украины: где именно и как долго будут

Приготовьте свои зонтики. Часть Украины накроют весенние дожди. Кроме того, местами будут грозы.

В каких областях ждать осадков в ближайшие трое суток, спрогнозировали в Укргидрометцентре, передает 24 Канал.

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Где будут дожди и грозы

В среду дожди пройдут на Западе и Винницкой области, днем местами и на крайнем Востоке и в Приазовье, в четверг уже в большинстве областей. Однако, осадки будут небольшими и кратковременными. Также местами возможны грозы.

Интересно, что ночью на высокогорье Карпат еще с мокрым снегом. Ночью в Украине 5 – 11 градусов тепла днем 12 – 17 (3 апреля на Юге до +20).

Далее, 4 апреля, в западных и северных областях ночью 2 – 8 тепла, днем лишь 5 – 10.

В пятницу ночью на Юго-Востоке, днем на Западе страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков,

– отметили синоптики.

Добавили, что температура ночью 1 – 6 тепла. На Севере местами 0 – 2 мороза. днем 8 – 13 тепла.

Тем временем на Юге ночью 4 – 9, днем 11 – 16 тепла.

Ветер будет преимущественно западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, 3 апреля в Украине, кроме Юга, порывы 15 – 20 метров в секунду, на высокогорье Карпат 25.

Кстати Апрель будет аномально теплым, но есть нюанс: синоптик сказал, чего ждать

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