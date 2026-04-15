Где выпадут дожди и в каких областях будет повышение до +17: что прогнозируют синоптики
- 17 апреля в Украине местами ожидаются незначительные дожди, а умеренные осадки прогнозируют на 18 апреля.
- Температура днем будет колебаться от 8 до 14 градусов, на юге, востоке и Закарпатье – теплее.
Погода в конце недели и в дальнейшем будет дождливой в части областей. Температурные максимумы значительных изменений не претерпят, в ночные часы еще может быть прохладно.
Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.
Смотрите также Пригреет до +18, но ночные заморозки не отступают: прогноз погоды на 15 апреля
Что прогнозируют синоптики?
Иван Семилит рассказал, что 17 апреля в Украине местами выпадут незначительные дожди, умеренные осадки в стране прогнозируют 18 апреля. Погода без осадков будет преобладать только на Закарпатье и юге страны и 17 апреля на востоке.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла, днем она составит от 8 до 14 градусов тепла. В южной и восточной частях, и на Закарпатье 17 апреля, возможно повышение до 17 градусов тепла.
Осадки не прекратятся и с началом новой недели. По его словам, согласно предварительным расчетам, в период с 19 по 23 апреля, на территории Украины еще кое-где будет дождливо. Ощутимых температурных изменений не будет.
Ночью температура воздуха будет от 3 до 9 градусов тепла, в западных областях 19 апреля возможны снижения от 1 до 6 градусов тепла. Днем прогнозируют от 11 до 18 градусов тепла, 19 апреля – от 8 до 14 градусов тепла.
Каких условий ждать в Украине?
Напомним, недавно синоптик Виталий Постригань сообщил об ухудшении погоды в конце недели из-за усиления влияния циклонов. Дневные максимумы несколько снизятся по сравнению с предыдущими днями.
Игорь Кибальчич тоже сообщал, что ухудшение погоды начнется уже 18 – 19 апреля, в субботу дождь возможен в южных регионах и в Крыму, местами возможны сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
К слову, сильных снегопадов в апреле в Украине не ожидается из-за теплого воздуха в приземном слое. Объясняли, что мокрый снег местами возможен из-за холода в верхних слоях атмосферы, но он быстро тает.