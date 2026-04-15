Где выпадут дожди и в каких областях будет повышение до +17: что прогнозируют синоптики

Погода в конце недели и в дальнейшем будет дождливой в части областей. Температурные максимумы значительных изменений не претерпят, в ночные часы еще может быть прохладно.

Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.

Что прогнозируют синоптики?

Иван Семилит рассказал, что 17 апреля в Украине местами выпадут незначительные дожди, умеренные осадки в стране прогнозируют 18 апреля. Погода без осадков будет преобладать только на Закарпатье и юге страны и 17 апреля на востоке.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла, днем она составит от 8 до 14 градусов тепла. В южной и восточной частях, и на Закарпатье 17 апреля, возможно повышение до 17 градусов тепла.

Осадки не прекратятся и с началом новой недели. По его словам, согласно предварительным расчетам, в период с 19 по 23 апреля, на территории Украины еще кое-где будет дождливо. Ощутимых температурных изменений не будет.

Ночью температура воздуха будет от 3 до 9 градусов тепла, в западных областях 19 апреля возможны снижения от 1 до 6 градусов тепла. Днем прогнозируют от 11 до 18 градусов тепла, 19 апреля – от 8 до 14 градусов тепла.

Каких условий ждать в Украине?