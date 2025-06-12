Будет лить почти по всей Украине: в каких областях будут дожди и грозы в ближайшие дни

В ближайшие дни погода в Украине снова будет дождливой. Также местами пройдут грозы. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

В ближайшие трое суток ожидаются кратковременные дожди. Будут ночью 13 июня на Севере, днем в Украине, кроме Карпатского региона и Юга, днем 14 июня на большинстве части территории нашего государства, в течение суток 15 июня на Левобережье и в Крыму. Также местами пройдут грозы.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем 13 июня в Украине, кроме крайнего Запада, 14 июня местами на Северо-Востоке порывы 15 – 20 метров в секунду.

Кстати, жары не будет. Ночью +8 – +14 градусов, днем +16 – +22 градуса, на Юге, в воскресенье в Украине +20 – +26 градусов. В Карпатах ночью +2 – +9 градусов, днем +12 – +18 градусов.

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Где будут дожди и грозы / Скриншоты из Укргидрометцентра

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Погода на месяц