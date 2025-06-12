Будет лить почти по всей Украине: в каких областях будут дожди и грозы в ближайшие дни
- В ближайшие дни в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, с усилением ветра до 15 – 20 метров в секунду.
- Температура воздуха ночью преимущественно +8 – +14 градусов, днем +16 – +22 градуса.
В ближайшие дни погода в Украине снова будет дождливой. Также местами пройдут грозы. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Дожди и грозы в Украине
В ближайшие трое суток ожидаются кратковременные дожди. Будут ночью 13 июня на Севере, днем в Украине, кроме Карпатского региона и Юга, днем 14 июня на большинстве части территории нашего государства, в течение суток 15 июня на Левобережье и в Крыму. Также местами пройдут грозы.
Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем 13 июня в Украине, кроме крайнего Запада, 14 июня местами на Северо-Востоке порывы 15 – 20 метров в секунду.
Кстати, жары не будет. Ночью +8 – +14 градусов, днем +16 – +22 градуса, на Юге, в воскресенье в Украине +20 – +26 градусов. В Карпатах ночью +2 – +9 градусов, днем +12 – +18 градусов.
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Где будут дожди и грозы / Скриншоты из Укргидрометцентра
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Погода на месяц
- Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в июне в Украине предполагается в пределах +19 – +23 градусов, в горных районах +15 – +16. Это на 1,5–2 градуса выше нормы.
- Ожидается, что месячное количество осадков будет 45–82 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103–152 миллиметра. Это в пределах (80–120%) нормы.
- Кстати, в Укргидрометцентре отмечали, что в июне становятся более активными грозовые процессы. В Украине чаще наблюдаются град и шквалы.
- Интересно, что ранее в первый месяц лета даже фиксировали заморозки. Абсолютный минимум температуры в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях и горных районах местами 0,3 – -3,4 градуса, а на высокогорье Карпат даже до -5 градусов.