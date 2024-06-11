Дождей будет много: в каких областях на этой неделе может выпасть двухмесячная норма осадков
Источник:Meteoprog
Эта неделя в Украине также будет дождливой. Ожидается, что в части областей даже может выпасть двухмесячная норма осадков.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Также эксперт сказал, где именно будет больше всего осадков.
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В каких областях пройдут дожди
На этой неделе территория Украины будет находиться преимущественно в условиях пониженного атмосферного давления с преобладанием неустойчивых воздушных масс и атмосферных фронтов различного типа.
Синоптик отметил, что в результате этого, практически ежедневно будут идти дожди с грозами. Кроме того, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра.
Наибольшее количество дождей следует ожидать в западных и северных областях. Здесь местами может выпасть 1 – 2 месячных нормы,
– предупредил Кибальчич.
Добавил, что более сухая и жаркая погода традиционно ожидается в юго-восточной части.
Прогноз на неделю
- Во вторник, 11 июня, в северных, центральных, а днем и в западных областях сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Днем местами возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. На Юге и Востоке без существенных осадков.
- В среду на большей части территории страны, за исключением Крыма и Приазовья, снова кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
- В четверг, 13 июня, ночью в центральных и восточных, днем и в западных областях пройдут дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западной четверти, 3 – 8 метров.
- В пятницу ночью на Западе, днем на большей части территории Украины снова пройдут дожди с грозами. Кое-где возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.
- В субботу на большей части территории Украины пройдут дожди различной интенсивности. Местами снова возможны град и шквалы до 17 – 22 метров в секунду.
- В воскресенье, 16 июня, ночью на Левобережье, днем в большинстве областей, кроме Юга, также дожди с грозами.