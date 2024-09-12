Когда и в каких областях пройдут сильные дожди

Ближайшие несколько суток в Украине ожидаются дожди и грозы. В части областей осадки будут сильными.

Где и когда именно будет лить, будут ли сильные дожди на выходных, передает 24 Канал. Кстати, местами ожидаются порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Где будут сильные дожди

Синоптики прогнозировали, что 13 – 14 сентября на большей части территории Украины, 15 сентября на Правобережье будут кратковременные дожди, местами грозы.

В субботу в западных и Винницкой областях значительные, ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что ночью и утром 13 сентября в западных областях местами будет туман. Ветер юго-восточный и восточный, 5 – 12 метров в секунду. Днем 13 сентября в северо-восточной части, 14 – 15 сентября на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 13 – 15 сентября / Скриншоты из Укргидрометцентра

Температура в западных областях ночью +10 – +15 градусов (15 сентября +7 – +12), днем 13 сентября +21 – +26 градусов, а выходных +15 – +20. На остальной территории ночью +14 – +19 градусов, на побережье морей до +22, днем +22 – +28 градусов, на Востоке и Юго-Востоке страны до +32.