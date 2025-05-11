Как долго в Украине еще будут дожди: ждать ли сильных ливней уже в скором времени

В ближайшие дни в Украине продолжатся дожди. Будет лить во всех областях. Впрочем, кое-где будут лишь небольшие осадки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что в течение 11 – 13 мая в Украине будут идти небольшие и умеренные дожди. Однако, ночью воскресенья в Карпатах, 12 мая на Юге местами значительные осадки. Ветер северо-западный и западный, 5 – 10 метров в секунду.

Кстати, на высокогорье Карпатах умеренный, ночью 11 мая местами значительный мокрый снег.

В ближайшие трое суток в Украине ночью +2 – +9 градусов. Днем +9 – +14, на Юге и Востоке до +13 – +18 градусов. На высокогорье Карпат ночью 0 – -5 градусов, днем +1 – +4.

Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, в Украине будет лить и 14 – 15 мая. Поэтому как минимум до четверга прекращения дождей пока не ожидается.

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Когда будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра

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