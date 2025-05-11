Как долго в Украине еще будут дожди: ждать ли сильных ливней уже в скором времени
- В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди во всех областях, местами значительные осадки.
- Температура ночью +2 – +9 градусов. Днем +9 – +14 градусов, на Юге и Востоке до +13 – +18.
В ближайшие дни в Украине продолжатся дожди. Будет лить во всех областях. Впрочем, кое-где будут лишь небольшие осадки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Дожди в Украине
Синоптики прогнозировали, что в течение 11 – 13 мая в Украине будут идти небольшие и умеренные дожди. Однако, ночью воскресенья в Карпатах, 12 мая на Юге местами значительные осадки. Ветер северо-западный и западный, 5 – 10 метров в секунду.
Кстати, на высокогорье Карпатах умеренный, ночью 11 мая местами значительный мокрый снег.
В ближайшие трое суток в Украине ночью +2 – +9 градусов. Днем +9 – +14, на Юге и Востоке до +13 – +18 градусов. На высокогорье Карпат ночью 0 – -5 градусов, днем +1 – +4.
Заметим, что по ориентировочным прогнозам на картах, в Украине будет лить и 14 – 15 мая. Поэтому как минимум до четверга прекращения дождей пока не ожидается.
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Когда будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра
Погода на месяц
- Ранее представительница Укргидрометцентра в интервью 24 Каналу рассказывала, что, по предварительным прогнозам, в мае среднемесячная температура предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов.
- Все же ожидаем, что весь месяц должен быть выше нормы. Но всего 1,5 – 2 градуса – это не слишком много", – отметила Наталья Птуха.
- Месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше, в частности, 88 – 138 миллиметров. Это в пределах нормы.
- Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине в мае, составляет 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.
- Абсолютный максимум достигал +30 – +37 градусов. В Одесской, Луганской области и в Крыму до +38 – +39 градусов. В горных районах +28 – +29 градусов.